Sveučilište u Splitu pokrenulo je javnu nabavu napredne laboratorijske opreme namijenjene istraživanju morske vode, stanica i algi. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 84.400 eura bez PDV-a, a najveći dio tog iznosa odnosi se na sofisticirani uređaj nazvan protočni citometar. Posebno je zanimljivo što se među kriterijima za odabir uređaja ističe mogućnost izravne analize uzoraka morske vode.

Oprema se nabavlja za potrebe projekta AIME, a postupak je podijeljen u četiri skupine. Rok za dostavu ponuda istječe 4. prosinca 2026. godine u 10 sati, dok je predviđeno trajanje ugovora dva mjeseca od njegova potpisivanja. Nabava obuhvaća uređaje i laboratorijski pribor koji omogućuju različite vrste mjerenja, pripreme uzoraka i izdvajanja sastojaka iz algi.

Najskuplji uređaj vrijedi 56.000 eura: Što je protočni citometar?

Središnji dio nabave predstavlja protočni citometar procijenjene vrijednosti 56.000 eura bez PDV-a. Riječ je o laboratorijskom uređaju koji analizira stanice i druge sitne čestice u tekućem uzorku, koristeći raspršenje svjetlosti i fluorescencijske signale. Takvi uređaji omogućuju prikupljanje velikog broja mjerenja u relativno kratkom vremenu i primjenjuju se u različitim područjima bioloških i medicinskih istraživanja.

U ovom slučaju posebno je važna tehnička mogućnost rada s morskom vodom. Izravna analiza morske vode nosi čak 30 posto bodova unutar kriterija za odabir protočnog citometra, dok se zasebno vrednuju i drugi laser, mogućnosti detekcije raspršenja te brzina analize. Time se jasno pokazuje da naručitelj traži uređaj prilagođen konkretnim istraživačkim potrebama, a ne samo standardni laboratorijski instrument.

Za analizu algi još 24.000 eura

Druga velika stavka nabave odnosi se na set za pripremu ekstrakata algi, vrijedan 24.000 eura bez PDV-a. Riječ je o skupu laboratorijskih uređaja i pripadajućeg pribora za obradu uzoraka algi te izdvajanje pojedinih sastojaka iz njihovih tkiva. U kriterijima nabave posebno se vrednuju mogućnosti ultrazvučne obrade, praćenja temperature i ponovljivosti laboratorijskih postupaka.

Alge su važan dio morskih ekosustava, a njihovo istraživanje otvara brojna pitanja o biološkim svojstvima, kemijskom sastavu i mogućnostima različitih primjena. Međutim, iz same dokumentacije nabave nije moguće zaključiti koje će se konkretne vrste algi proučavati niti kakvi se proizvodi ili rezultati planiraju razvijati u sklopu projekta AIME. Za preciznije objašnjenje istraživačkih ciljeva potrebne su informacije znanstvenika koji sudjeluju u projektu.

Nabavljaju se i uređaji za pripremu morskih uzoraka

Uz dva najskuplja dijela opreme, Sveučilište planira nabaviti laboratorijski homogenizator vrijedan 2.800 eura i vakuumsku pumpu za filtraciju morske vode procijenjenu na 1.600 eura. Homogenizator je namijenjen usitnjavanju, miješanju i ujednačavanju bioloških uzoraka prije daljnje obrade. Vakuumska pumpa omogućuje filtraciju morske vode uz pomoć odgovarajućeg laboratorijskog sustava.

Ukupna vrijednost svih četiriju skupina iznosi 84.400 eura bez PDV-a, a mjesto izvršenja ugovora navedeno je na adresi Ruđera Boškovića 37 u Splitu. Dokumentacija predviđa zasebno vrednovanje ponuda po skupinama, pa konačan trošak pojedinih uređaja može odstupati od početne procjene. Takav način nabave omogućuje da se za različite kategorije opreme odaberu ponuditelji koji najbolje zadovoljavaju postavljene tehničke kriterije.

Može li nova oprema pomoći boljem razumijevanju Jadrana?

Mogućnost analize morske vode posebno je zanimljiva za Split, grad snažno povezan s morem i morskim istraživanjima. Napredni laboratorijski uređaji mogu pomoći u preciznijem proučavanju bioloških uzoraka i procesa koji se odvijaju u morskim ekosustavima. Ipak, važno je razlikovati opće mogućnosti takve opreme od konkretnih ciljeva projekta za koji se nabavlja.

Za javnost bi posebno bilo zanimljivo doznati hoće li se nova oprema koristiti za proučavanje morskih mikroorganizama, praćenje promjena u morskom okolišu ili istraživanje korisnih sastojaka algi. Ta pitanja zasad nisu razjašnjena u pregledanoj dokumentaciji, pa bi odgovori istraživačkog tima dali dodatnu vrijednost projektu. Ono što je već poznato jest da Sveučilište u Splitu ulaže u laboratorijsku infrastrukturu koja omogućuje naprednije analize morske vode i bioloških uzoraka.