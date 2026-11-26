U Tehnološkom parku Split na Dračevcu danas se održava treće izdanje konferencije „Split za poduzetnike 2026.“, namijenjene poduzetnicima i obrtnicima koji se žele informirati o dostupnim potporama, zakonskim promjenama i mogućnostima unapređenja poslovanja u nadolazećoj godini.

Konferenciju organiziraju Grad Split, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. i Poduzetnički centar RaST+, a program je strukturiran kroz tri tematska bloka.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima se obratio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je predstavio dosadašnje aktivnosti Grada u području poticanja poduzetništva te najavio povećanje sredstava i uvođenje novih mjera u 2027. godini.

Poduzetnike očekuju brojne promjene

Među najvažnijim temama ovogodišnje konferencije su Fiskalizacija 2.0 i porezne promjene, ali i mogućnosti korištenja gradskih potpora te prilagodbe poslovanja novim zahtjevima.

Posebna pozornost posvećena je digitalizaciji, inovacijama, zelenoj tranziciji i razvoju lokalnog gospodarstva, kao i očuvanju tradicijskih obrta.

„Ovo je prilika da se kroz sve edukativne radionice pokaže kako i na koji način poduzetnici mogu poslovati u gradu Splitu“, kazao je gradonačelnik Šuta.

Grad Split u ovoj je godini za poŠto splitske poduzetnike čeka u 2027. godini? Na Dračevcu se održava velika konferencija o budućnosti poslovanja

Gradske potpore, Fiskalizacija 2.0, porezne promjene, digitalizacija i inovacije među ključnim su temama trećeg izdanja konferencije „Split za poduzetnike“

U Tehnološkom parku Split na Dračevcu danas se održava treće izdanje konferencije „Split za poduzetnike 2026.“, namijenjene poduzetnicima i obrtnicima koji se žele informirati o dostupnim potporama, zakonskim promjenama i mogućnostima unapređenja poslovanja u nadolazećoj godini.

Konferenciju organiziraju Grad Split, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. i Poduzetnički centar RaST+, a program je strukturiran kroz tri tematska bloka.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima se obratio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je predstavio dosadašnje aktivnosti Grada u području poticanja poduzetništva te najavio povećanje sredstava i uvođenje novih mjera u 2027. godini.

Poduzetnike očekuju brojne promjene

Među najvažnijim temama ovogodišnje konferencije su Fiskalizacija 2.0 i porezne promjene, ali i mogućnosti korištenja gradskih potpora te prilagodbe poslovanja novim zahtjevima.

Posebna pozornost posvećena je digitalizaciji, inovacijama, zelenoj tranziciji i razvoju lokalnog gospodarstva, kao i očuvanju tradicijskih obrta.

„Ovo je prilika da se kroz sve edukativne radionice pokaže kako i na koji način poduzetnici mogu poslovati u gradu Splitu“, kazao je gradonačelnik Šuta.

Grad Split u ovoj je godini za potpore mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima izdvojio 710.000 eura, dok je za iduću godinu najavljeno povećanje tog iznosa na 900.000 eura.

Porezna pismenost važna i za građane

Dio konferencijskog programa održava se u sklopu inicijative Mjesec svjesnosti o porezima, u kojoj sudjeluje i Ekonomski fakultet u Splitu.

Vršiteljica dužnosti dekanice Branka Ramljak istaknula je važnost edukacije poduzetnika, građana, studenata i učenika o funkcioniranju poreznog sustava.

„Želimo da naši građani, naši poduzetnici, studenti i učenici budu osviješteni o tome što znači prikupiti poreze, a što znači koristiti te poreze, čemu oni služe“, kazala je Ramljak.

Konferencija je zamišljena kao mjesto informiranja, edukacije i suradnje lokalne uprave, stručnjaka i poduzetnika, s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja u Splitu.tpore mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima izdvojio 710.000 eura, dok je za iduću godinu najavljeno povećanje tog iznosa na 900.000 eura.

Porezna pismenost važna i za građane

Dio konferencijskog programa održava se u sklopu inicijative Mjesec svjesnosti o porezima, u kojoj sudjeluje i Ekonomski fakultet u Splitu.

Vršiteljica dužnosti dekanice Branka Ramljak istaknula je važnost edukacije poduzetnika, građana, studenata i učenika o funkcioniranju poreznog sustava.

„Želimo da naši građani, naši poduzetnici, studenti i učenici budu osviješteni o tome što znači prikupiti poreze, a što znači koristiti te poreze, čemu oni služe“, kazala je Ramljak.

Konferencija je zamišljena kao mjesto informiranja, edukacije i suradnje lokalne uprave, stručnjaka i poduzetnika, s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja u Splitu.