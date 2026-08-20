ŠTO SMO NAPRAVILI U 24 SATA? Brojka 900.720,20 govori sama za sebe

Humanitarna akcija „Dan jednog eura“, koju su jučer, 19. kolovoza, organizirali Bruno Lerotić i tim „Nenormalni“, ponovno je okupila velik broj građana. Prema prvoj objavi Brune Lerotića, u akciji je prikupljeno 900.790,20 eura.

Riječ je o nastavku akcije u kojoj je tijekom prvog izdanja sudjelovalo oko 117.000 ljudi, a prikupljeno je više od 600.000 eura. Sredstvima iz prethodne akcije pomognuto je desecima obitelji kojima je novac bio potreban za operacije, liječenja i terapije, pokrenuta je obnova šest kuća, a pokriveni su i brojni mjesečni troškovi za asistente, rehabilitaciju i osnovne životne potrebe.

Dio novca ide za Omiš i okolicu

Ovogodišnja akcija održana je u posebno teškim okolnostima. Nakon velikih požara koji su pogodili područje Omiša i okolice, organizatori su odlučili dio prikupljenog novca usmjeriti prema obiteljima čiji su domovi i imovina stradali. Volonteri će na terenu obići pogođena područja, popisati obitelji i utvrditi njihove stvarne potrebe kako bi pomoć bila usmjerena ondje gdje je najpotrebnija.

Prikupljena sredstva tako će bit namijenjena za nekoliko važnih ciljeva.

Prvi dio pomoći namijenjen je obnovi kuće u Glini koja je stradala u potresu, a u kojoj žive dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize. Obnova njihova doma trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za svakodnevni život djevojčica i njihove obitelji.

Pomoć je potrebna i djevojčici iz Koprivnice koja boluje od cerebralne paralize. Sredstva će biti usmjerena na obnovu kuće, ali i uređenje prostorije za vježbanje koja bi joj omogućila bolje uvjete za svakodnevnu rehabilitaciju i provođenje potrebnih vježbi.

Treći cilj akcije je omogućiti robotske i druge potrebne terapije za djecu i odrasle koji ih sami ne mogu financirati. Riječ je o približno deset osoba kojima bi pomoć omogućila terapije potrebne za njihov daljnji oporavak i napredak. Kontinuitet rehabilitacije često je ključan, no troškovi terapija mnogima predstavljaju prepreku koju bez pomoći ne mogu prevladati.

Četvrti dio prikupljenih sredstava bit će usmjeren prema osobama s područja Omiša i okolice koje su u nedavnom požaru izgubile imovinu ili su im stradali domovi. Za njih nakon požara slijedi dug proces obnove i vraćanja svakodnevnog života u normalu, a prikupljena pomoć trebala bi im olakšati prve korake na tom putu.

Četiri različite priče povezuje ista potreba, pomoć koja može napraviti konkretnu razliku. Nekome ona znači sigurniji dom, nekome prostor za rehabilitaciju i vježbanje, nekome mogućnost nastavka terapije, nekome pomoć nakon što je u požaru izgubio imovinu i dio životne sigurnosti, ali svima omogućuje bolje sutra.

Djeca su prodavala suvenire, razbijale su se kasice,...

Cijela akcija temeljila se na ideji da i najmanja donacija, kada se udruži s tisućama drugih uplata, može omogućiti terapiju, obnovu doma ili pomoć obitelji u teškoj situaciji.

„Poanta ove akcije je da svatko od nas uplati minimalan iznos od srca, koliko može“, poručili su ranije iz tima „Nenormalni“.

"Stotine reklamih panoa diljem Hrvatske cijeli dan su imali našu akciju na ekranu. Stotine firmi se uključilo se na način da su imali kutije za donacije Djeca su prodavala suvenire po plažama. Razbijale su se kasice. Pa čak i išlo i minus… i tako stotine primjera mogu nabrojati svega čega sam se nagledao danas u inboxu i sve to da bi došli do iznosa koji piše na objavi", poručio je Lerotić te dodao:

"Od srca hvala svakoj osobi koja nije mozgala,kalkulirala i samo preskočila objavu nego je odlučila sebi dozvoliti jedan divan osjećaj u danu svi to zaslužujemo kao i šta svi ljudi koje smo stavili na popis zaslužuju našu pomoć."

Rezultat od 900.790,20 eura pokazuje da se građani i dalje spremno odazivaju na pozive za pomoć.

Iako će se tek nakon obrade svih uplata i utvrđivanja potreba znati kako će sredstva biti raspoređena, već sada je jasno da će prikupljeni iznos omogućiti pomoć velikom broju ljudi.