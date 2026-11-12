Što se zapravo sprema na Perunu? Hrvatske ceste nude višak materijala, Dorčić priznala: "Još nemamo projekt, ne znamo ni kako će prostor izgledati"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o točki "Informacija o tehničkoj sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja Srinjine i Perun", zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić odgovarala je na pitanja gradskih vijećnika, među kojima su bila i ona o količinama građevinskog materijala, vlasništvu nad zemljištem te budućem izgledu prostora.

Jedno od ključnih pitanja odnosilo se na višak iskopanog materijala s gradilišta Hrvatskih cesta koji bi se potencijalno mogao iskoristiti za sanaciju. Dorčić je naglasila kako se zasad radi isključivo o okvirnoj procjeni Hrvatskih cesta, a ne o količini koja je potrebna za sanaciju Peruna. "To je okvirna procjena Hrvatskih cesta za višak iskopa na njihovoj trasi. To ni na koji način nije procjena, niti nekakav geotehnički minimum, niti potreba pokazana u sklopu projekta", istaknula je Dorčić. Pojasnila je kako su predstavnici Hrvatskih cesta na sastanku u Zagrebu iznijeli procjenu mogućeg viška materijala te otvorili pitanje može li se dio tog materijala zbrinuti kroz tehničku sanaciju.

"Mi danas ne znamo što je minimum"

Zamjenica gradonačelnika posebno je naglasila kako će tek rudarski projekt pokazati koliko je materijala uistinu potrebno za stabilizaciju kosina i provedbu osnovne tehničke sanacije. "Mi danas ne znamo što je minimum. Minimum će pokazati rudarski projekt", kazala je. Objasnila je da država snosi troškove radova samo u okviru geotehničkog minimuma, odnosno zahvata nužnih za osnovnu tehničku sanaciju i osiguravanje stabilnosti terena.

Prije njegova određivanja potrebno je provesti geomehanička ispitivanja i analize. Dorčić pritom smatra da prijedlog Hrvatskih cesta nije neopravdan jer bi Grad mogao dobiti materijal koji bi inače morao platiti, pod uvjetom da projekt pokaže kako je takav materijal potreban i prikladan. "Oni odlažu, a mi ne plaćamo. Ali projekt mora pokazati", poručila je.

Od saniranog kamenoloma neće odmah nastati izletište

Odgovarajući na pitanja nezavisnog vijećnika s liste Centra Marija Lolića, Dorčić je priznala da Grad trenutačno ne može prikazati kako će prostor izgledati nakon sanacije. "Mi vam ne možemo danas reći kako će izgledati rudarski projekt, niti vam možemo ponuditi nekakav vizual, ni AI, iz razloga što mi ne možemo u ovom trenutku niti procijeniti kako će izgledati tehnička sanacija", kazala je. Naglasila je kako je tehnička sanacija tek početna faza te da se njome neće automatski stvoriti uređeni javni prostor. "Tehnička sanacija gotovo sa stopostotnom sigurnošću ne može dovesti prostor do nekakve namjene izletišta, uređenog prostora, zelenih površina, klupica, urbane opreme", objasnila je. Takvi sadržaji, dodala je, nisu dio tehničke sanacije i ne bi se financirali sredstvima države namijenjenima tom zahvatu. Eventualno uređenje prostora, uključujući njegovu biološku rekultivaciju i stvaranje uvjeta za buduću javnu namjenu, moglo bi uslijediti u drugoj ili trećoj fazi, kroz dodatne projekte. Dorčić se osvrnula i na raniju projektnu dokumentaciju iz 2013. godine, koju je, prema njezinim riječima, izradila tvrtka Trivijum.

Potvrdila je da Grad raspolaže tim projektom i da je dokumentacija pregledana, ali je naglasila kako se radi o projektu potpune sanacije. "Mi ga imamo, naravno da smo ga pogledali. Nije on po ničemu loš, ali to nema nikakve veze s ovim što mi moramo i što smo dužni sukladno ovlaštenju provesti, a to je tehnička sanacija", objasnila je.

Grad tek ispituje tržište, najavljena i javna prezentacija projekta

Iako se o sanaciji Peruna i Srinjina raspravlja na Gradskom vijeću, Dorčić je potvrdila da je postupak još u početnoj fazi. Grad trenutačno ispituje tržište kako bi pronašao stručnjaka ili tvrtku koja bi mogla izraditi projektni zadatak. Troškove tog postupka prethodno mora odobriti nadležno ministarstvo. Nakon toga slijedila bi nabava, a zatim izrada rudarskog projekta. Dorčić pretpostavlja da bi nabava mogla biti provedena u okviru jednostavne nabave. Tek kada rudarski projekt bude izrađen, Grad će raspolagati konkretnim podacima o potrebnim zahvatima i količinama materijala. Najavila je i mogućnost javne prezentacije projekta, uz uključivanje mjesnog odbora i zainteresiranih građana.

"Kad budemo imali izrađen rudarski projekt, to je nešto gdje mislim da možemo javno prezentirati, uključiti i mjesni odbor i sve koji su zainteresirani. Možemo napraviti javnu prezentaciju, pozvati izrađivača da netko tko je to radio stane iza tog projekta", poručila je. Upravo će taj dokument biti ključan za odgovor Hrvatskim cestama može li se dio viška neopasnog građevinskog materijala s njihove trase odložiti u sklopu tehničke sanacije.

Vlasništvo nad zemljištem zasad ne bi trebalo biti prepreka

Dorčić se osvrnula i na vlasničke odnose na Perunu. Prema njezinim riječima, splitski dio Peruna vlasnički je uređen i upisan na Republiku Hrvatsku, dok je na dijelu koji pripada području Općine Podstrana kao vlasnik upisana Nadbiskupija. Izrazila je očekivanje da vlasnički odnosi neće predstavljati prepreku provedbi tehničke sanacije, iako je upozorila da za eventualne probleme postoje zakonske odredbe kojima se regulira postupanje. Na kraju rasprave, odgovarajući i na zahtjeve vijećnika da im se dostavi postojeća dokumentacija, Dorčić je ponovila kako Grad još nema izrađen novi projekt sanacije.

"Moramo reći da mi još uvijek ništa nemamo. Mi smo u fazi izrade projektnog zadatka", zaključila je zamjenica gradonačelnika.