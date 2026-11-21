Što ako se vaša lozinka upravo sada prodaje na ilegalnom internetskom tržištu? Što ako netko ima pristup vašoj elektroničkoj pošti, osobnim dokumentima ili fotografijama, a vi o tome nemate pojma? Možete li biti potpuno sigurni da je osoba koja vas nazove i zatraži novac doista član vaše obitelji, čak i kada prepoznajete njezin glas?

To više nisu pitanja rezervirana za znanstvenofantastične filmove. Riječ je o stvarnim rizicima digitalnog doba, u kojem se granica između našeg privatnog života i svijeta kibernetičkog kriminala sve više zamagljuje. Upravo smo zbog toga krajem rujna pokrenuli novinarski projekt Dalmacije Danas "Mračne stran(ic)e interneta – koje tajne krije dark web?". Željeli smo istražiti što se doista događa u skrivenim dijelovima interneta, tko trguje našim osobnim podacima, koliko su sigurni sustavi kojima ih povjeravamo i što sve građani mogu učiniti kako bi zaštitili sebe i svoje obitelji. Tijekom proteklih tjedana razgovarali smo s pet hrvatskih stručnjaka za kibernetičku sigurnost, čija iskustva obuhvaćaju akademsku zajednicu, međunarodne institucije, istraživanje sigurnosnih propusta, zaštitu računalnih sustava i analizu aktivnosti kriminalnih skupina.

Zlatan Morić, Tino Šokić, Tomislav Vazdar, Stjepan Groš i Leon Juranić iz različitih su perspektiva objasnili kako funkcionira digitalno podzemlje. Njihovi se odgovori u mnogočemu nadopunjuju, a zajednička poruka gotovo je identična: tehnološki razvoj donio nam je nezamislive mogućnosti, ali i opasnosti koje često podcjenjujemo.

Ovim posljednjim tekstom donosimo presjek najvažnijih upozorenja, spoznaja i zaključaka našeg istraživanja.

Vaši podaci mogu biti ukradeni, čak i kada ništa niste pogriješili

Jedno od prvih pitanja koje smo otvorili odnosilo se na sigurnost osobnih podataka. Mnogi građani vjeruju da su zaštićeni ako ne otvaraju sumnjive poveznice, ne posjećuju nepoznate internetske stranice i koriste snažne lozinke.

Međutim, stvarnost je znatno složenija.

Dr. sc. Zlatan Morić, pročelnik Sveučilišnog odjela za kibernetičku sigurnost Sveučilišta Algebra Bernays, u razgovoru za Dalmaciju Danas objasnio je da građanin može postati žrtva kriminalnih aktivnosti iako nikada nije pristupio dark webu. Naime, osobni podaci često dospijevaju u kriminalne ruke nakon napada na tvrtke, internetske trgovine, ustanove ili druge organizacije kojima smo ih prethodno povjerili. Kada takva baza podataka procuri, njezin se sadržaj može prodavati ili razmjenjivati na ilegalnim tržištima. Ondje se mogu pronaći lozinke, podaci o bankovnim karticama, preslike osobnih dokumenata, adrese elektroničke pošte, ali i pristupi već otvorenim korisničkim računima. Posebno zabrinjava činjenica da se jednom ukradene informacije mogu godinama preprodavati, povezivati s drugim bazama i iskorištavati za nove prijevare.

Slična upozorenja iznio je i stručnjak za kibernetičku sigurnost Tino Šokić, koji se bavi društvenim inženjeringom i analizom javno dostupnih informacija. On je objasnio koliko se detalja o nekoj osobi može prikupiti bez ikakvog hakiranja. Fotografija s godišnjeg odmora, objava o novom radnom mjestu, komentar na društvenoj mreži ili javno dostupni podaci o obitelji pojedinačno možda ne otkrivaju mnogo. Međutim, kada ih netko poveže, može dobiti detaljnu sliku nečijih navika, kretanja, odnosa i svakodnevnog života. Upravo u tome leži jedan od najvećih problema digitalne privatnosti. Ne ugrožava nas samo ono što sami odlučimo objaviti nego i informacije koje o nama prikupljaju druge osobe, aplikacije, internetske trgovine i različite digitalne platforme.

Digitalno podzemlje postalo je prava kriminalna industrija

Tijekom istraživanja posebno smo se bavili pitanjem kako izgleda organizirani kibernetički kriminal. Zaboravite predodžbu o usamljenom hakeru koji sjedi pred računalom i pokušava provaliti u neki sustav. Današnje kriminalne mreže mnogo su organiziranije.

Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku sigurnost i umjetnu inteligenciju s više od 25 godina iskustva, objasnio nam je da se suvremeni kibernetički kriminal razvio u industriju koja funkcionira prema modelima sličnima legalnim poslovnim sustavima. Postoje skupine koje razvijaju zlonamjerne programe, druge koje kradu korisničke podatke, treće koje prodaju pristup kompromitiranim računalnim mrežama, a neke se specijaliziraju za ucjene i pranje novca. Kriminalci međusobno kupuju alate, usluge i pristupe sustavima. Pojedine skupine imaju čak i korisničku podršku te sustave ocjenjivanja prodavača. Drugim riječima, za sudjelovanje u kibernetičkom kriminalu više nije nužno potrebno vrhunsko informatičko znanje. Dio potrebnih alata i usluga moguće je nabaviti od drugih kriminalaca. Izv. prof. dr. sc. Stjepan Groš s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu dodatno je pojasnio kako funkcionira to digitalno podzemlje.

U velikom intervjuu o dark webu upozorio je na razvijen sustav ilegalne trgovine, u kojem se mogu pronaći ukradeni podaci, droga, oružje, krivotvoreni dokumenti i usluge provođenja računalnih napada.

Ipak, istaknuo je i važnu razliku koju javnost često zanemaruje. Tehnologije anonimnosti, poput mreže Tor, nisu same po sebi kriminalne. One mogu služiti zaštiti novinara, zviždača, političkih aktivista i drugih osoba kojima je anonimnost nužna zbog njihove sigurnosti. Problem nastaje kada se iste mogućnosti koriste za prikrivanje kriminalnih aktivnosti. Upravo je ta razlika bila važan dio našeg projekta. Nije svaka anonimnost sumnjiva, ali anonimnost može postati sredstvo iza kojeg se skrivaju vrlo ozbiljna kaznena djela.

Umjetna inteligencija promijenila je pravila igre: Više ne možemo vjerovati ni glasu koji poznajemo

Možda najuznemirujući zaključci našeg istraživanja odnose se na umjetnu inteligenciju. Tehnologija koja nam danas pomaže pisati tekstove, obrađivati fotografije, učiti i obavljati svakodnevne poslove istodobno je postala snažan alat u rukama kriminalaca. Tino Šokić u intervjuu posvećenom internetskim prijevarama i sigurnosti obitelji upozorio je na mogućnost oponašanja glasa bliske osobe.

Zamislite roditelja kojemu zazvoni mobitel. S druge strane čuje glas svojeg djeteta, koje tvrdi da je doživjelo nesreću, nalazi se u opasnosti ili hitno treba novac. Roditelj prepoznaje glas, način govora i emocije. Međutim, postoji mogućnost da dijete uopće nije nazvalo.

Umjetna inteligencija omogućuje stvaranje uvjerljivih imitacija glasova, fotografija i videozapisa, a kriminalci takve mogućnosti mogu iskorištavati za manipulaciju i financijske prijevare. Tomislav Vazdar upozorio je da umjetna inteligencija napadačima već omogućuje mnogo bržu pripremu prijevara i automatizaciju pojedinih dijelova kibernetičkih napada. Prijevarne poruke koje su se nekada prepoznavale po lošem prijevodu i gramatičkim pogreškama danas mogu biti napisane besprijekornim hrvatskim jezikom. Pritom prevaranti mogu iskoristiti prethodno ukradene osobne podatke kako bi poruke djelovale još uvjerljivije. Primjerice, lažna poruka banke može sadržavati stvarne podatke o korisniku, a prijevara povezana s internetskom kupnjom može spominjati narudžbu koju je žrtva doista napravila. Posebno je zabrinjavajuće što umjetna inteligencija smanjuje razinu znanja potrebnu za provođenje određenih napada. O tome je govorio i Stjepan Groš, koji je upozorio da umjetna inteligencija ubrzava pronalaženje sigurnosnih ranjivosti i olakšava izradu zlonamjernih alata.

Zajednički zaključak naših sugovornika jest da se više ne možemo oslanjati samo na ono što vidimo, čujemo ili pročitamo. Provjera identiteta drugim, neovisnim kanalom postaje jedna od najvažnijih sigurnosnih navika.

Djeca i mladi posebno su ranjivi, a opasnost često počinje običnim razgovorom

Jedan od najvažnijih dijelova cijelog projekta posvetili smo djeci, mladima i roditeljima. Internet je za današnje generacije sastavni dio odrastanja. Društvene mreže, internetske igre i aplikacije za dopisivanje nisu samo mjesta zabave nego i prostori u kojima djeca stvaraju prijateljstva, izražavaju svoje mišljenje i razvijaju odnose.

Međutim, upravo se takva otvorenost može zloupotrijebiti. Tino Šokić upozorio je da manipulacija djecom nerijetko počinje naizgled bezazleno. Osoba koja ima loše namjere može se predstaviti kao prijatelj, pokazivati zanimanje za djetetove probleme ili mu ponuditi nešto privlačno. Tek nakon što zadobije povjerenje, mogu započeti pritisci, prijetnje i ucjene. Posebno ozbiljan problem predstavljaju seksualne ucjene putem interneta, odnosno sextortion. Kriminalci mogu prijetiti objavljivanjem intimnih fotografija ili drugih kompromitirajućih sadržaja, a umjetna inteligencija dodatno povećava opasnost jer omogućuje i izradu lažnih intimnih prikaza.

U takvim situacijama žrtve često osjećaju snažan strah i sram, zbog čega se teško odlučuju potražiti pomoć. No djeca i mladi nisu izloženi samo opasnosti da postanu žrtve. Mogu biti uvučeni i u kriminalne aktivnosti, primjerice kada im netko ponudi brzu zaradu za primanje i prosljeđivanje novca preko njihova bankovnog računa.

Zato je jedna od najvažnijih poruka našeg projekta da digitalna sigurnost djece ne može počivati isključivo na zabranama i kontroli. Roditelji trebaju razgovarati s djecom, razumjeti njihove digitalne navike i stvoriti odnos povjerenja u kojem dijete zna da može zatražiti pomoć. Ako dijete postane žrtva internetske ucjene, najvažnije je sačuvati dokaze, ne slati dodatni sadržaj i ne plaćati ucjenjivaču, nego se obratiti policiji i nadležnim službama. U Hrvatskoj se slučajevi seksualnog iskorištavanja djece mogu prijaviti i putem MUP-ove usluge Red Button.

Ako ni NASA-in softver nije bio bez sigurnosnih propusta, koliko su sigurni naši sustavi?

Jedan od najupečatljivijih razgovora u našem serijalu vodili smo s hrvatskim stručnjakom za računalnu i kibernetičku sigurnost Leonom Juranićem. Riječ je o stručnjaku s 26 godina iskustva koji je još 2009. godine otkrio 12 sigurnosnih propusta u NASA-inu softveru CDF, razvijenom za potrebe svemirskih misija. O svojim je otkrićima obavijestio NASA-u, koja je propuste ispravila i zahvalila mu na pomoći. Tijekom narednih godina nastavio je istraživati sigurnost složenih računalnih sustava, uključujući nova otkrića tijekom 2025. i 2026. godine.

U razgovoru za Dalmaciju Danas upozorio je da potpuno siguran računalni sustav ne postoji te da se sigurnosne ranjivosti mogu pronaći i u tehnologijama koje razvijaju najnaprednije svjetske organizacije.

Njegova upozorenja imaju posebno značenje kada razmišljamo o svakodnevnom životu. Naime, osobne podatke više ne povjeravamo samo društvenim mrežama i internetskim trgovinama. Njima raspolažu bolnice, škole, banke, državne institucije, gradovi, općine i brojne druge javne službe. Zlatan Morić podsjetio je na kibernetičke napade koji su posljednjih godina pogodili i hrvatske sustave, uključujući KBC Zagreb i Zračnu luku Split tijekom 2024. godine. Kibernetički napad zato ne mora značiti samo krađu podataka. Može uzrokovati prekid pružanja usluga, otežati rad bolnice, zaustaviti poslovanje tvrtke ili ugroziti funkcioniranje javne ustanove. Poseban problem predstavljaju napadi ucjenjivačkim softverom, poznatim kao ransomware, tijekom kojih kriminalci mogu zaključati računalne sustave, ukrasti podatke i zahtijevati otkupninu. Čak i kada se sustav uspješno oporavi, ukradene informacije mogu ostati u kriminalnom optjecaju. Iz toga proizlazi još jedan važan zaključak: sigurnost građana nije samo njihova osobna odgovornost. Jednako je važna odgovornost institucija koje prikupljaju, obrađuju i čuvaju njihove podatke.

Što smo naučili i kako se možemo zaštititi?

Nakon svih razgovora postavlja se sasvim logično pitanje: što prosječan građanin uopće može učiniti kako bi smanjio svoju izloženost digitalnim prijetnjama? Odgovori naših sugovornika pokazuju da zaštita ne mora uvijek biti složena niti skupa. Prije svega, važno je koristiti različite lozinke za različite korisničke račune, a gdje god je moguće uključiti dvofaktorsku ili višefaktorsku autentifikaciju. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti glavnoj adresi elektroničke pošte jer ona često omogućuje promjenu lozinki i pristup brojnim drugim korisničkim računima. Redovito ažuriranje mobitela, računala i aplikacija također je važno jer se ažuriranjima često otklanjaju poznati sigurnosni propusti.

Građani mogu provjeriti jesu li njihove adrese elektroničke pošte obuhvaćene poznatim curenjima podataka putem legitimnih servisa, poput Have I Been Pwned. Međutim, takva provjera ne obuhvaća sve incidente i ne predstavlja jamstvo potpune sigurnosti. Jednako je važno ograničiti nepotrebno dijeljenje osobnih podataka, osobito preslika dokumenata i osjetljivih informacija. Posebno upozorenje odnosi se na poruke i pozive kojima se traži hitna reakcija. Ako vas netko uvjerava da morate odmah uplatiti novac, otvoriti poveznicu ili otkriti sigurnosni kod, upravo je to trenutak kada treba zastati. Bez obzira na to koliko poruka djelovala uvjerljivo, identitet pošiljatelja treba provjeriti neovisnim putem. U slučaju sumnje na kompromitiran račun potrebno je promijeniti ugrožene lozinke, provjeriti aktivne prijave i odjaviti nepoznate uređaje. Ako su izloženi bankovni podaci, treba odmah kontaktirati banku, a sumnju na kazneno djelo prijaviti policiji. Na razini ustanova i poduzeća važni su sigurnosne kopije, sustavi za otkrivanje napada, planovi postupanja u incidentima, kontinuirana edukacija zaposlenika i odgovornost uprava. No možda je najvažnija pouka svih naših razgovora upravo ona koja se ne može riješiti kupnjom nove aplikacije. Digitalna sigurnost počinje razumijevanjem rizika, odgovornim ponašanjem i spremnošću da informacije provjerimo prije nego što im povjerujemo.

Završavamo projekt, ali pitanja koja smo otvorili ostaju

Kada smo krajem rujna započeli ovaj projekt, postavili smo pitanje koliko zapravo vrijedi naša privatnost.

Tijekom sedam tekstova pokušali smo pronaći odgovore. Saznali smo kako osobni podaci mogu završiti na ilegalnim internetskim tržištima, zašto kriminalne skupine djeluju poput organiziranih poslovnih sustava, kako umjetna inteligencija mijenja načine prijevara i zbog čega čak ni tehnološki najnapredniji sustavi nisu imuni na sigurnosne propuste. Posebno smo upozorili na položaj djece i mladih, odgovornost roditelja te važnost zaštite osobnih podataka koje svakodnevno povjeravamo javnim i privatnim institucijama. Razgovori s pet stručnjaka pokazali su i da odgovor na sve te izazove ne može biti jednostavno povlačenje iz digitalnog svijeta. Internet je postao neizostavan dio obrazovanja, poslovanja, komunikacije i svakodnevnog života. Njegove su mogućnosti goleme, a tehnologija anonimnosti ima i važne legitimne namjene, posebno kada služi zaštiti privatnosti i ljudskih prava. Zato cilj našeg istraživanja nije bio izazvati strah od interneta, nego približiti čitateljima stvarne prijetnje, razdvojiti činjenice od mitova i potaknuti veću odgovornost svih koji sudjeluju u digitalnom prostoru. Jer iza svake ukradene lozinke, kompromitirane baze podataka ili lažnog korisničkog profila može stajati stvarna osoba. Netko tko ima obitelj, posao, prijatelje, privatne poruke, fotografije i pravo na sigurnost.

I možda je upravo to najvažnija poruka koju ostavljamo na kraju ovog projekta. Ne moramo posjećivati dark web da bismo osjetili njegove posljedice. Ne moramo biti poznati, bogati ni posebno zanimljivi kriminalcima da bismo postali njihova meta. Ponekad je dovoljno da se naši podaci nalaze na pogrešnom mjestu, u pogrešnom trenutku ili u sustavu koji ih nije dovoljno zaštitio. Kibernetički kriminal nastavit će se razvijati, a umjetna inteligencija otvarat će nove mogućnosti i onima koji štite digitalni svijet i onima koji ga pokušavaju zloupotrijebiti.

Na nama je da naučimo prepoznavati razliku. Novinarski projekt Dalmacije Danas "Mračne stran(ic)e interneta – koje tajne krije dark web?" ovim tekstom završava. No potreba za zaštitom privatnosti, sigurnosti djece i osobnih podataka ne završava njegovom posljednjom objavom. Jer najveća opasnost digitalnog podzemlja možda nije ono što se skriva duboko u internetu, nego činjenica da njegove posljedice sve lakše pronalaze put do naših domova, obitelji i svakodnevnih života.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti