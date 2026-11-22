Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Mario Lolić ponovno je otvorio pitanje budućnosti stadiona Poljud, upozorivši kako javnost ni na izmaku još jednog tjedna nije upoznata sa stavom stručnog povjerenstva koje se bavi njegovom sudbinom. Podsjetio je pritom na prošlotjednu sjednicu Gradskog vijeća, na kojoj je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio da će upravo tijekom ovog tjedna biti poznate informacije o sudbini Poljuda. Međutim, kako upozorava Lolić, odgovora i dalje nema.

"Što se zapravo događa?"

"Nije ovo prvi put da se rokovi pomiču, najave ponavljaju, a odgovori izostaju. Ovo već prestaje biti pitanje običnog administrativnog kašnjenja i otvara sasvim ozbiljna pitanja, što se zapravo događa?", poručio je Lolić u objavi na društvenim mrežama. Pritom je otvorio i pitanje odgovornosti za izostanak informacija o budućnosti jednog od najvažnijih splitskih sportskih objekata. "Je li problem u povjerenstvu, u Gradu, u komunikaciji ili postoji nešto što javnost još ne zna?", zapitao se.

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"Šutnja postaje razlog za još više pitanja"

Lolić smatra kako ponavljanje najava bez konkretnih odgovora dodatno otvara pitanja o cijelom postupku. "Kad se rokovi stalno pomiču, a odgovori uporno izostaju, šutnja više nije samo izostanak komunikacije. Ona postaje razlog za još više pitanja", zaključio je Lolić.