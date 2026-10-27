Što se točno događa s nekretninama u Dubaiju i zašto pametni investitori ulažu upravo sada?

O sugovornici: Rođena Splićanka, Sanja Guć Babić pravnica je i EMBA s više od 10 godina iskustva u savjetovanju za strateška ulaganja, nekretnine i prekogranično poslovanje. Povezuje privatni kapital na tržištima Švicarske, Hrvatske i Dubaija, gdje je dugo živjela i radila. Specijalizirana je za nekretnine u Dubaiju te švicarske i hrvatske premium i off-market nekretnine, osnivanje tvrtki i strateško pozicioniranje kapitala. Redovito sudjeluje na međunarodnim događanjima poput Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, a dobitnica je i nagrade za Top International Broker za Dubai nekretnine.

Često čujemo o nevjerojatnom rastu Dubaija, ali kakva je situacija "na terenu"? Je li val već prošao?

Val definitivno nije prošao, dapače, Dubai je ubacio u još veću brzinu! Budući da sam dugo živjela u UAE-u, a i danas sam stalno na relaciji Švicarska–Hrvatska–Dubai, situaciju pratim iz prve ruke.

U grad se u prosjeku doseljava čak 830 novih stanovnika svakoga dana. U protekle dvije godine stiglo je više od pola milijuna ljudi, pa je grad prešao 4,8 milijuna stanovnika, s ciljem da do 2033. udvostruči cijelo gospodarstvo. Preko 80% populacije čine radno sposobni ljudi koji traže stanove za najam i urede. Potražnja jednostavno raste brže nego što se stigne sagraditi, pa europski ulagači s velikim interesom gledaju prema Dubaiju dok europska tržišta usporavaju.

Koliko je tržište sigurno s obzirom na geopolitičke i globalne krize?

Dubai se pokazao kao jedna od najotpornijih "sigurnih luka" za kapital. Čak i nakon kratkotrajnih vanjskih zastoja, grad se oporavi u roku od par mjeseci i nastavi rušiti rekorde.

Vlasti ulažu preko 570 milijardi dolara u masovni investicijski ciklus za nove linije metroa, podzemne tunele, širenje zračnih luka te četverostruko više zelenih površina i plaža. Grad je već petu godinu zaredom prvi u svijetu po privlačenju izravnih stranih ulaganja. Ta infrastruktura investitorima jamči da vrijednost nekretnina dugoročno može samo rasti.

Što se događa s najmom i koliki su prinosi ako se kupi stan za iznajmljivanje?

Tržište najma cvjeta. Registriraju se deseci tisuća novih ugovora mjesečno, a potražnja je skočila za više od 50%, posebno za manjim stanovima. Najvise se traže jednosobni stanovi , a u rujnu 2026 zabilježeno je nevjerovatnih 67.100 ugovora u samo jednom mjesecu.

Kako su banke u UAE-u nedavno podigle kamatne stope na stambene kredite, mnogi su umjesto kupnje izabrali najam. Za buy-to-let investitore to su odlične vijesti: stanovi se iznajmljuju iznimno brzo (često unutar 30 dana), periodi praznog stana su minimalni, a prihodi od rente izuzetno su predvidljivi i još uvijek znatno viši u odnosu na europski standard.

Kakvi se uvjeti nude kupcima i je li danas lakše ući na tržište nego prije?

Tu je Dubai opet pobijedio. Prije ste do useljenja morali imati oko 70% kapitala. Danas je novom vala investitora do useljenja potrebno čak 50% manje kapitala nego prije!

Neki developeri nude ulazak uz svega 30% do 40% uplate do useljenja. Izuzetno je popularan model u kojem do useljenja uplatite 40%, a ostatak otplaćujete po 1% mjesečno nakon useljenja , pri čemu vam taj iznos u potpunosti pokriva prihod od najma! Stan se praktički otplaćuje sam.

Za gotovinske kupce, stanovi u modernim zgradama s bazenom i teretanom kreću se već od oko 150.000 EUR. Trenutno u ponudi imamo i izvrsne jednosobne stanove od oko 200.000 EUR kompletno opremljene u sklopu zgrade s uslugom ranga 5 zvjezdica, gdje zbog iznimne potražnje zaista treba reagirati brzo. Za one koji traže korak više, nudimo i luksuzne hotelske rezidencije te brendirane projekte poput Hiltona, Fairmonta, Mercedes-Benza, Missonija ili Versacea. Cijene su tu nešto više, ali su zato i prinosi znatno atraktivniji.

Svaki ozbiljan investitor prepozna pravu priliku, a u ovakvom tržišnom zamahu jedina stvar koja se kasnije žali jest -propuštena prilika.

Zašto stručnjaci tvrde da su poslovni uredi u Dubaiju trenutno skriveni dragulj?

Zato što vlada kronični nedostatak poslovnog prostora jer uredi su jednostavno prepuni! Dubai je pet godina zaredom broj 1 po privlačenju stranih tvrtki, sa samo u jednoj godini otvorenih preko 1.250 novih projekata.

Premium zgrade su blizu 100% popunjenosti, a nova proširenja jedva pokrivaju priljev novih tvrtki. Za investitore to znači nevjerojatno stabilnu investiciju: dugoročne ugovore, minimalan rizik i izrazito visoke prinose. Trenutno imam u ponudi nekoliko izvrsnih investicijskih projekata za urede, i to također sa sadržajima poput hotela s 5 zvjezdica.

Javljaju li vam se i dalje ulagači iz Hrvatske i što ih najviše zanima?

Da, redovito! Najčešće me pronađu na LinkedInu i društvenim mrežama pa mi se izravno jave putem e-maila ili WhatsAppa.

Izuzetno cijene diskreciju ulaganja i moj švicarski pristup savjetovanju. Zanimljivo je da me dio njih pita i za švicarske nekretnine, ali Dubai i dalje uvjerljivo vodi kao prvi izbor.

Koja je vaša glavna poruka za ulagače koji razmišljaju o ulaganju?

Trenutno mi se javljaju klijenti sa spremnim kapitalom koji žele dobiti maksimalnu vrijednost za svoj novac. Oni dobro znaju poznatu logiku Warrena Buffetta koji kaže da je najmudrije kupovati u trenucima kada drugi oklijevaju pa upravo sada imamo otvoren taj savršeni "prozor prilike".

Prilike su raznovrsne: od otplate na rate do gotovinskih kupnji stanova, uredskih prostora ili off-market ponuda. Najvažnije je dobro razumjeti financijske mogućnosti i ciljeve svakog investitora kako bismo pronašli idealnu priliku. Tko želi zaštititi kapital od inflacije i osigurati stabilan priljev, Dubai i UAE su u ovom trenutku i dalje nepogrešiv izbor.