ŠTO SE TO SKRIVALO U NERETVI? Carinici izvukli čak 30 komada, sve su snimili

Carinski službenici tijekom nadzora na Neretvi naišli su na nepropisno postavljene ribolovne alate, a slučaj je zabilježen u vrijeme kada je na snazi zabrana izlova jegulje.

Službenici Mobilne jedinice Dubrovnik 28. rujna 2026. godine motornom su brodicom obavljali nadzor rijeke kada su uz obalu, u blizini veletržnice u Metkoviću, uočili vrše bez propisanih plutajućih oznaka.

Alate su izvukli iz vode, nakon čega je utvrđeno da ni njihova konstrukcija nije bila u skladu s propisima. Vrše su bile međusobno povezane u parangal, a utvrđena je i neodgovarajuća veličina oka.

Način na koji su alati bili postavljeni, kao i činjenica da nisu bili propisno označeni, upućivali su na nezakonito obavljanje ribolova.

Posebno je značajno što je nadzor proveden u razdoblju lovostaja jegulje. Zabrana njezina izlova traje do kraja listopada, što znači da je 28. rujna, kada su vrše pronađene, lov na jegulju bio zabranjen.

Carinski službenici o svemu su sastavili zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru neoznačenih ribolovnih alata. Izvađene vrše potom su predane ribarskom inspektoru u Pločama, gdje će biti uskladištene do završetka postupka.

Ovaj slučaj ponovno ukazuje na važnost nadzora ribolovnih aktivnosti na Neretvi, ne samo zbog poštivanja propisa nego i radi zaštite prirodnih resursa.

Neretvanski ekosustav stanište je brojnih biljnih i životinjskih vrsta, zbog čega je sprječavanje nezakonitog izlova jedan od važnih elemenata njegova očuvanja.

Iz Carinske uprave podsjećaju i da djelokrug njihova rada ne obuhvaća isključivo nadzor državne granice, već i aktivnosti povezane sa zaštitom prirodnih resursa te suzbijanjem nezakonitih postupanja koja mogu ugroziti okoliš.