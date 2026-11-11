Što se to danas događalo u splitskoj luci? Prizori vojske i policije uznemirili građane, evo što stoji iza svega!

Pojačana prisutnost pripadnika Hrvatske vojske i policije na području Splita, posebno u trajektnoj luci i splitskom akvatoriju, izazvala je pitanja među građanima, a o neuobičajenim prizorima raspravlja se i na društvenim mrežama.

Ipak, nema razloga za uznemirenost zbog najavljenih aktivnosti vojske i policije. Riječ je o zajedničkoj vježbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, o kojoj je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) pravodobno obavijestilo javnost.

Što se događa u splitskoj luci?

Prema službenoj obavijesti MORH-a, zajedničke vježbe provode se od 5. do 11. studenoga 2026. godine na području Splita, trajektne luke i splitskog akvatorija.

Cilj je unaprijediti suradnju Hrvatske vojske i policije, posebno kada je riječ o postupanju u kriznim situacijama na moru.

Tijekom obuke najavljen je pojačan promet vojnih i policijskih vozila, plovila i letjelica.

Posebna pozornost posvećena je završnoj vježbi, planiranoj za danas, 11. studenoga, od 9 do 12 sati, na području trajektne luke i splitskog akvatorija.

U sklopu vježbe predviđena je i uporaba manevarskog streljiva, dok su pripreme organizirane na jednom od trajekata Jadrolinije.

MORH poručio građanima da nema razloga za zabrinutost

Iz Ministarstva obrane naglasili su da je riječ isključivo o obučnim aktivnostima te da pojačana prisutnost pripadnika vojske i policije nije razlog za uznemirenost.

Prema najavi MORH-a, vježba ne bi trebala ometati redoviti red plovidbe niti svakodnevne aktivnosti građana na moru i kopnu.

Na području održavanja vježbe nalazila su se i službena plovila Hrvatske vojske, MUP-a i Lučke kapetanije.