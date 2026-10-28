Što se sve krije na dnu hvarskog mora? Veterani Hrvatske ratne mornarice zaronili u akciju i izvukli velike količine otpada

Hvarsko podmorje ponovno je bilo u središtu velike ekološke akcije. U sklopu ovogodišnjeg Peškafonda, održanog 23. i 24. listopada, ronioci su čistili morske dubine hvarskih luka, a među sudionicima su drugu godinu zaredom bili i veterani Hrvatske ratne mornarice.

Očuvanje Jadranskog mora ne poznaje granice ni godišnja doba. Upravo je to jedna od najvažnijih poruka ovogodišnjeg Peškafonda, manifestacije koja uz ribolov, druženje i humanitarni karakter posebnu pozornost posvećuje zaštiti morskog okoliša.

Akciju organizira Ivica Gospodnetić s ekipom iz restorana Gariful, a u čišćenju podmorja sudjelovali su članovi Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice, njihovi suradnici iz Ronilačkog kluba Nautilus te ronioci s Hvara.

Čistili hvarsku luku i Križnu luku

Ekološke akcije održane su tijekom dva dana. U petak, 23. listopada, ronioci su čistili podmorje hvarske luke Porat, dok je u subotu, 24. listopada, akcija nastavljena na području Križne luke.

Tijekom čišćenja iz mora je izvučena velika količina otpada, čime su sudionici još jednom upozorili na potrebu stalne brige o morskom okolišu.

Iako se s površine more često čini čistim, na njegovu se dnu može nakupljati otpad koji ugrožava morski život i narušava prirodnu ravnotežu.

More nije samo bogatstvo, nego i odgovornost

Odbačeni predmeti u podmorju nisu samo estetski problem. Oni mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju morskim organizmima, njihovim staništima i osjetljivom ekosustavu Jadrana.

Upravo zato ovakve akcije imaju mnogo šire značenje od samog uklanjanja otpada. Njima se podiže svijest o važnosti odgovornog odnosa prema moru i potiče zajednicu na aktivno sudjelovanje u očuvanju prirodne baštine.

Iz Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice ističu zadovoljstvo što su i ove godine mogli sudjelovati u akciji te zajedno s ostalim volonterima pridonijeti čišćem hvarskom podmorju.

Njihovo sudjelovanje u Peškafondu potvrđuje važnost suradnje, zajedništva i volonterstva, ali i činjenicu da se briga za Jadran ne smije svesti samo na povremene ekološke akcije.

Poruka koja nadilazi jednu manifestaciju

Peškafondo je i ove godine pokazao da se ribolov, druženje, humanitarni rad i ekologija mogu uspješno povezati u događaj koji okuplja ljude oko zajedničkog cilja.

Uz brojne aktivnosti, upravo je čišćenje podmorja poslalo jednu od najsnažnijih poruka ovogodišnjeg okupljanja.

More nije samo naše prirodno bogatstvo, nego i odgovornost koju imamo prema budućim generacijama.