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ŠTO SE SPREMA U JAVNIM SLUŽBAMA? Vlada povukla potez i poslala Ćorića za pregovarački stol sa sindikatima

U službenom priopćenju Vlade nisu navedeni detalji o konkretnim sindikalnim zahtjevima, terminima sastanaka ni mogućem ishodu postupka mirenja

Na telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka koja se odnosi na kolektivni radni spor sa sindikatima javnih službi. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić imenovan je predstavnikom Vlade u postupku mirenja.

Vlada Republike Hrvatske održala je u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine, svoju 226. telefonsku sjednicu na kojoj je, uz odluke o regulaciji cijena goriva, donesena i odluka vezana uz pregovore sa sindikatima javnih službi.

Naime, Vlada je odlučila da će je u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu predstavljati potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.

U fokusu prava zaposlenika u javnim službama

Riječ je o postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu s reprezentativnim sindikatima za pregovaranje o pravima zaposlenika u javnim službama.

Postupak mirenja služi pokušaju postizanja dogovora između strana u kolektivnom radnom sporu, a imenovanjem Ćorića Vlada je odredila svojeg predstavnika u tom procesu.

Što slijedi?

U službenom priopćenju Vlade nisu navedeni detalji o konkretnim sindikalnim zahtjevima, terminima sastanaka ni mogućem ishodu postupka mirenja.

Odluka o imenovanju Ćorića donesena je na istoj sjednici na kojoj je Vlada utvrdila i nove najviše maloprodajne cijene goriva koje stupaju na snagu 17. studenoga.

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