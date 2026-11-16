ŠTO SE SPREMA U JAVNIM SLUŽBAMA? Vlada povukla potez i poslala Ćorića za pregovarački stol sa sindikatima

Na telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka koja se odnosi na kolektivni radni spor sa sindikatima javnih službi. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić imenovan je predstavnikom Vlade u postupku mirenja.

Vlada Republike Hrvatske održala je u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine, svoju 226. telefonsku sjednicu na kojoj je, uz odluke o regulaciji cijena goriva, donesena i odluka vezana uz pregovore sa sindikatima javnih službi.

Naime, Vlada je odlučila da će je u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu predstavljati potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.

U fokusu prava zaposlenika u javnim službama

Riječ je o postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu s reprezentativnim sindikatima za pregovaranje o pravima zaposlenika u javnim službama.

Postupak mirenja služi pokušaju postizanja dogovora između strana u kolektivnom radnom sporu, a imenovanjem Ćorića Vlada je odredila svojeg predstavnika u tom procesu.

Što slijedi?

U službenom priopćenju Vlade nisu navedeni detalji o konkretnim sindikalnim zahtjevima, terminima sastanaka ni mogućem ishodu postupka mirenja.

Odluka o imenovanju Ćorića donesena je na istoj sjednici na kojoj je Vlada utvrdila i nove najviše maloprodajne cijene goriva koje stupaju na snagu 17. studenoga.