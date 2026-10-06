Što se sprema na Perunu? Novi dokument pokazuje da su institucije razgovarale o višku iskopa

Priča oko sanacije bivšeg eksploatacijskog polja Perun dobiva novi nastavak. Dokumentacija u koju je Dalmacija Danas dobila uvid pokazuje da je još u rujnu organiziran sastanak na kojem se trebalo razgovarati upravo o mogućem povezivanju sanacije Peruna s viškom iskopa nastalim tijekom izgradnje brze ceste TTTS – Dugi Rat – Podstrana – Omiš.

Na novu dokumentaciju upozorila nas je Tanja Soldić, bivša vijećnica Mjesnog odbora Žrnovnica koja će i u novom sazivu ponovno biti vijećnica, ovaj put kao članica pobjedničke Nezavisne liste Špira Vlajića. Ta je lista na izborima 27. rujna osvojila četiri od sedam mjesta u Vijeću MO Žrnovnica. Soldić tvrdi da dokumenti otvaraju ozbiljna pitanja o tome tko je i kada znao za mogućnost dovoza materijala s trase buduće ceste na Perun.

Ministarstvo sazvalo sastanak: Tema – Perun i višak iskopa

Posebno je zanimljiv poziv Ministarstva gospodarstva od 11. rujna 2026. godine. Iz njega proizlazi da je Ministarstvo zaprimilo dopis Grada Splita kojim se tražilo razmatranje prijedloga Hrvatskih cesta da se u postupku tehničke sanacije Peruna "iskoristi višak iskopa s trase izgradnje brze ceste TTTS – Dugi Rat – Podstrana – Omiš".

Ministarstvo je potom na radni sastanak pozvalo predstavnike Grada Splita, Općine Podstrana, Državnog inspektorata i Hrvatskih cesta. Sastanak je bio zakazan za 18. rujna u Zagrebu. U dokumentaciji MO Žrnovnica navodi se i kako je Grad Split još krajem kolovoza sazvao sastanak na kojem su, prema pozivu, sudjelovali Grad Split, Općina Podstrana, Hrvatske ceste, Državni inspektorat i drugi predstavnici nadležnih tijela upravo zbog usklađivanja viška iskopa s projekta DC8 TTTS – Dugi Rat sa sanacijom Peruna. Dopisi Ministarstvima i nadlež… "Upravo smo zahvaljujući vijećnicima Podstrane Anti Ramiću i Luki Jovanoviću dobili dokument iz kojeg je jasno da se o iskopu razgovaralo i da je Grad Split na temelju zahtjeva Hrvatskih cesta pozvao sudionike na sastanak", kaže Soldić.

Podstrana: "Nemamo rudarski projekt"

Soldić podsjeća da je na sjednici Općine Podstrana 30. rujna izneseno kako ne postoji rudarski projekt koji bi bio temelj za provedbu takve sanacije te da Općina nije zaprimila službenu dokumentaciju o prihvatu iskopa s drugog gradilišta. To se navodi i u službenom dopisu MO Žrnovnica upućenom nadležnim institucijama. Dopisi Ministarstvima i nadlež…

Upravo tu Soldić vidi ključan problem. "Bez rudarskog projekta nema ni sanacije. Nama je na uvid dan samo rudarski elaborat, koji prethodi projektu, a u njemu nema informacija o dovoženju iskopa s brze ceste", tvrdi Soldić. Istodobno, dokumentacija pokazuje da se mogućnost povezivanja dva projekta već razmatrala između nadležnih tijela. U zahtjevu MO Žrnovnica izričito stoji da im do sada nije predočen provjereni i važeći rudarski projekt kojim bi bilo dokazano da sanacija Peruna uključuje prihvat materijala s projekta DC8, niti dokumentacija o količinama, kotama, granicama zahvata, načinu ugradnje i dinamici dovoza. Dopisi Ministarstvima i nadlež…

Grad ranije poručivao da ne želi otpad

Grad Split ranije je poručivao da se na Perunu neće dopustiti sporno odlaganje, a gradonačelnik Tomislav Šuta početkom rujna obišao je područje kamenoloma i poručio da neće biti "nikakvog spornog odlaganja".

U dopisu MO Žrnovnica također se navodi da je Grad kao suvlasnik lokaliteta izrazio protivljenje bilo kakvom dovozu otpada te se zauzeo za sanaciju prostora. No paralelno s tim, postoje dokumenti o razgovorima upravo o korištenju viška iskopa s projekta brze ceste u kontekstu sanacije Peruna. Dopisi Ministarstvima i nadlež… Soldić zato traži da se objavi što je na sastancima konkretno dogovoreno.

Traže projekt, količine materijala i zaštitu rijeke

MO Žrnovnica sada od nadležnih institucija traži kompletnu dokumentaciju prije bilo kakvog dovoza ili ugradnje materijala na Perun. Među ostalim, traže važeći rudarski projekt, točne količine materijala, dopuštene kote i granice zahvata, dokaz o podrijetlu i sastavu materijala te elaborate vezane uz krajobraz, buku, oborinske vode, prirodu i stabilnost zahvata. Dopisi Ministarstvima i nadlež… Posebno ističu pitanje zaštite rijeke Žrnovnice. U dokumentaciji upozoravaju na položaj Peruna u slivnom području rijeke, mogućnost oborinskog otjecanja, erozije i ispiranja materijala. Dopisi Ministarstvima i nadlež…

"Ako je rudarski projekt sada u fazi izrade i ako se za sanaciju planira koristiti dio iskopa s brze ceste, želimo da nam se ustupi projekt, kao i svi elaborati zaštite rijeke, prirode i okoliša koje je odredilo nadležno Ministarstvo", poručuje Soldić.

Slučaj prijavljen inspekciji, sprema se građanski zbor

Cijeli slučaj već je prijavljen nadležnim inspekcijskim tijelima, a iz MO Žrnovnica navode da odgovore još očekuju. Dopisi Ministarstvima i nadlež… Nakon konstituiranja novog saziva Mjesnog odbora planirano je i sazivanje građanskog zbora na koji bi trebala biti pozvana nadležna tijela.

Ako odgovori ne budu zadovoljavajući, Soldić najavljuje da će građani odlučivati i o daljnjim prosvjednim aktivnostima. I u službenom zahtjevu nadležnima navodi se da se, ako sporna pitanja ne budu razriješena, može očekivati daljnje organiziranje građana i prosvjedi. Dopisi Ministarstvima i nadlež… "Ne tražimo ništa drugo nego potpunu dokumentaciju i jasan odgovor što se namjerava raditi na Perunu. Ako nema projekta, onda se mora objasniti na temelju čega se već razgovara o dovoženju iskopa s druge lokacije", zaključuje Tanja Soldić.