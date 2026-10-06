Što se sprema na Bačvicama? Grad poziva građane na predstavljanje velikog projekta

Jedan od prepoznatljivih javnih prostora na Bačvicama trebao bi dobiti novo lice. Grad Split i Parkovi i nasadi predstavit će građanima projekt krajobraznog uređenja Perivoja Bačvice – Šetališta Bačvice, kojim je predviđena cjelovita obnova zelenila i prostora za boravak.

Javno predstavljanje projekta održat će se u četvrtak, 8. listopada, u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Ulici slobode 2, a pozvani su svi zainteresirani građani.

Planirana obnova obuhvaća uklanjanje bolesnih, dotrajalih i statički nesigurnih stabala, dok bi vrijedni postojeći primjerci trebali biti sačuvani.

Istodobno je predviđena velika obnova vegetacije. Prema projektu, na području perivoja bit će posađeno 120 novih stablašica i polustablašica, čak 1.911 grmova i 450 trajnica, a obnovit će se i postojeće travnate površine.

Zahvati neće obuhvatiti samo zelenilo. Planirano je uređenje pješačkih staza, postavljanje nove urbane opreme te ugradnja automatskog sustava navodnjavanja.

Pri odabiru novih biljaka naglasak je stavljen na mediteranske vrste prilagođene klimatskim uvjetima. Jedan od ciljeva projekta je osigurati više hlada i ugodnije prostore za boravak, ali i poboljšati pristupačnost pješačkih komunikacija.

Kako bi Bačvice trebale izgledati nakon uređenja i što će se sve mijenjati u perivoju, građani će moći detaljnije doznati na javnom predstavljanju projekta.