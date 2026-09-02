Što se sinoć događalo u Banovini? Šarotiću (SDP) smo postavili sedam pitanja, ovo je njegov odgovor

Kako je javnosti poznato, u noći s utorka na srijedu, točno u ponoć, istekao je rok za prijavu kandidacijskih lista za izbore za splitske gradske kotareve i mjesne odbore. Dok se čeka konačna odluka nadležnih tijela o pravovaljanosti predanih lista, u javnost izlaze detalji o događajima koji su se odvijali neposredno prije, ali i nakon isteka roka.

Ranije smo pisali, portal Dalmacija Danas u posjed je zapisnika Izbornog povjerenstva za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita, koji donosi detalje vezane uz kandidacijsku listu SDP-Centar-Direkt-Možemo.

Prema zapisniku u našem posjedu, kandidatkinja Jagoda Nikolić u utorak, 1. rujna, u 23:54 sati osobno je došla u sjedište Izbornog povjerenstva te donijela pisanu izjavu o odustajanju od kandidature.

No, nekoliko minuta nakon ponoći dogodio se novi pokušaj izmjene liste.

Što se dogodilo nakon isteka roka?

Prema zapisniku, u prostorije Izbornog povjerenstva nakon ponoći dolazi nositelj liste Goran Šarotić. Navodi se da je namjera bila Jagodu Nikolić zamijeniti drugom kandidatkinjom, Eminom Poljičak.

U zapisniku se potom navodi da je na kandidacijskoj listi korektorom izbrisano ime Jagode Nikolić te upisano ime Emine Poljičak.

Izborno povjerenstvo takvu izmjenu nije prihvatilo. U zapisniku izrijekom stoji kako lista, prema stavu Povjerenstva, nije pravovaljana, među ostalim i zato što izmjenu nisu potpisali koalicijski partneri navedeni u koalicijskom sporazumu.

Povjerenstvo se posebno osvrnulo i na činjenicu da je lista, nakon predaje, naknadno korigirana korektorom.

Kontaktirali smo Gorana Šarotića

S obzirom na navode iz zapisnika, kontaktirali smo Gorana Šarotića i zatražili odgovore na nekoliko konkretnih pitanja: je li osobno pokušao izmijeniti kandidacijsku listu nakon isteka roka, što se točno pokušalo izmijeniti, zašto se to dogodilo nakon isteka roka, je li bio svjestan da je rok istekao te tko je donio odluku o pokušaju izmjene.

Pitali smo ga i smatra li danas da je pogriješio te hoće li za eventualni propust preuzeti odgovornost.

Šarotić, međutim, nije izravno odgovorio ni na jedno od navedenih pitanja.

Njegov odgovor bio je kratak:

- Sve što mogu reći je da smo kao stranka (SDP) uložili prigovor izbornom povjerenstvu i očitovat ćemo se okončanjem postupka. Hvala i srdačan pozdrav, Goran Šarotić - stoji u odgovoru na naš upit.

Time Šarotić nije potvrdio, ali ni demantirao navode iz zapisnika o dolasku u prostorije Povjerenstva nakon ponoći i pokušaju zamjene kandidatkinje.

SDP uložio prigovor

Iz njegova odgovora proizlazi da je SDP u međuvremenu uložio prigovor Izbornom povjerenstvu te da stranka svoje detaljnije očitovanje zasad neće iznositi dok postupak ne bude okončan.

Zapisnik Izbornog povjerenstva, s druge strane, ostaje ključan dokument u ovom slučaju. Prema njemu, pokušaj naknadne izmjene kandidacijske liste nije prihvaćen, a Povjerenstvo je listu ocijenilo nepravovaljanom.

Zapisnik je dovršen u 1:00 sati 2. rujna 2026. godine, a izradila ga je tajnica Izbornog povjerenstva Karmen Pažanin.

Konačnu riječ o sudbini liste SDP-Centar-Direkt-Možemo sada će imati nadležna izborna tijela, a SDP svoj će stav, prema riječima Gorana Šarotića, detaljnije iznijeti nakon okončanja postupka.