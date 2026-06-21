Što se noćas događalo na Svjetskom prvenstvu?

Ako ste propustili noćni program Svjetskog prvenstva, ne brinite - skupina E ponudila je dvije vrlo zanimljive utakmice, dramatičan preokret Njemačke i povijesni rezultat debitantskog Curacaa.

Njemačka je u susretu protiv Obale Bjelokosti slavila 2:1 i osigurala prolazak u nokaut-fazu kao prvoplasirana reprezentacija skupine. Afrikanci su poveli u 30. minuti golom Francka Kessiéa, no momčad Juliana Nagelsmanna do preokreta je stigla zahvaljujući Denizu Undavu. Napadač koji je ušao s klupe zabio je u 68. minuti za izjednačenje, a zatim u četvrtoj minuti sudačke nadoknade donio Nijemcima pobjedu i veliko slavlje.

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Drugi susret donio je jednu od najljepših priča dosadašnjeg Mundijala. Debitant Curacao osvojio je prvi bod na Svjetskom prvenstvu odigravši 0:0 protiv Ekvadora. Apsolutni junak utakmice bio je 37-godišnji vratar Eloy Room, koji je upisao čak 15 obrana i za svoju izvedbu dobio maksimalnu ocjenu 10 na Sofascoreu.

Uoči posljednjeg kola Njemačka je sigurno prva u skupini, dok je Obala Bjelokosti druga. Ekvador i Curacao imaju po jedan bod te i dalje mogu izboriti plasman u sljedeći krug natjecanja. U završnim susretima skupine E Ekvador će igrati protiv Njemačke, a Curacao protiv Obale Bjelokosti.