Što se nekad kuhalo u Trogiru? Vjekoslav je 'oživio' zaboravljene recepte naših baka: „Gubi se kultura stola i zaboravlja njegova ljepota"

U starim trogirskim kužinama hrana nikada nije bila samo pitanje onoga što će se naći na tanjuru. Uz komin su se prenosile priče, za stolom okupljale generacije, a recepti su se čuvali i prenosili s koljena na koljeno. Upravo tu povezanost hrane, ljudi i običaja odlučio je sačuvati Vjekoslav Grgantov, autor knjige „Trogir na stini, miris u kužini“, čija će se promocija održati ove subote.

Naime, riječ je o projektu koji nadilazi one klasične kuharice. Na ovim stranicama susreću se, kako je i sam autor opisao, zaboravljena jela, uspomene na nekadašnji život i suvremeni kulinarski pristup.

Ideja o knjizi rodila se prije četiri ili pet godina, a Grgantov nam je ispričao kako je tekao put od ideje do realizacije.

„Ideja o knjizi „Trogir na stini, miris u kužini“ nastala je prije četiri ili pet godina i kao takva dugo je stajala u mojim mislima, dok su pojedini segmenti bili zapisani na papirićima, u bilježnicama i raznim zabilješkama. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i ideja razvijala, dobivala nekakve konture, a slika onoga što želim napraviti postajala je sve jasnija.

Posljednje dvije godine rad na samom projektu se intenzivirao i postajao sve opipljiviji. Kako smo stvarali svako pojedino jelo i pokušavali na isti tanjur dovesti dvije naizgled nespojive stvari, tradiciju i moderan način života, tako je i cijela priča postajala sve življa. Svaki recept koji se nalazi u knjizi prikazuje put i način njegove pripreme u „onim vremenima“, pri čemu smo vodili računa da okusi ostanu isti, dok je konačna izvedba pratila današnje vrijeme i današnje spoznaje, kako kulinarske tako i životne“, priča nam Vjekoslav.

Stari recepti otkrili su i priče o ljudima

Prikupljanje recepata pokazalo se jednim od najzanimljivijih dijelova cijelog projekta. Potraga za autentičnim jelima trogirskog kraja Grgantova je dovela do novih poznanstava, ali i drukčijeg razumijevanja odnosa ljudi prema hrani. Tako nam je otkrio koliko se kulinarske navike mogu razlikovati čak i među ljudima koji žive u istom kraju.

„Način pripreme hrane, odnos prema namirnicama i obiteljski običaji oblikuju se kroz osobna iskustva i nasljeđe koje svaka generacija prenosi na sljedeću. Upravo zato ova knjiga ne pokušava nametnuti jedan jedini ispravan način pripreme tradicionalnih jela. Jer mi ni u jednom trenutku ne želimo kroz naše recepte kazati kako se nešto mora kuhati, barem ne u onom strogom smislu. Naša je želja da se nakon čitanja pojedinih dijelova knjige prisjetite „starih okusa“ koji će vas potaknuti da stvarate nove priče, nova jela i da se ponovno vratite za stol“, ističe autor ove kuharice.

Također, Grgantov smatra da se, uz sve brži način života, polako gubi nešto što je nekada bilo sastavni dio svakodnevice, a to je zajednički obrok i vrijeme provedeno za stolom.

„Danas nam se događa jedan paradoks koji smo, iz ne znam kojeg razloga, čini mi se, olako prihvatili. A to je da bismo bili dio društva ili zajednice, sve češće fizički ostajemo sami. A to jednostavno nije u prirodi čovjeka“, govori nam.

Smatra da je upravo kuhinja, a s njom i kultura zajedničkog blagovanja, među onim što je najviše izgubilo u takvom načinu života.

"Svi negdje žurimo, a nitko nije stigao na vrijeme“

„Nekako se gubi kultura stola i zaboravlja ona njegova ljepota. Svi negdje žurimo, a nitko nije stigao na vrijeme“, poručio je naš sugovornik.

Zato „Trogir na stini, miris u kužini“ nije zamišljen samo kao zbirka recepata koju ćemo povremeno otvoriti kada poželimo pripremiti neko starinsko jelo.

„'Trogir na stini, miris u kužini' pokušava te stvari pomiriti i donekle vratiti u ravnotežu. Potaknuti nas da malo dublje razmišljamo o namirnici, procesu pripreme, hrani, stolu i zajedništvu. Jer upravo su to stvari koje, barem po mom mišljenju, ne bismo smjeli tako olako zaboraviti“, govori na kraju Vjekoslav Grgantov.

Na projektu je, uz autora Vjekoslava Grgantova, radio i tim suradnika. Urednik knjige je Mak Jovanović, za fotografiju je zaslužna Ivana Ivanović, a za dizajn Julijana Vlastelica. Kao stručna suradnica sudjelovala je Mejrema Reuter, dok je lekturu i korekturu radila Maja Klarić.

Njihov zajednički rad rezultirao je knjigom koja tradicionalnu trogirsku gastronomiju nastoji približiti i onima koji se možda nikada nisu susreli s jelima pripremanim u kužinama svojih predaka. Stoga će subotnja promocija, za koju vlada velik interes, bit će prilika da se javnost pobliže upozna s projektom i pričom koja je nastajala godinama.

S obzirom na sve, kako i sam autor navodi, najvažnija poruka ovog projekta projekta se krije u malim i jednostavnim stvarima; sačuvati okuse i običaje koji su nas oblikovali, ne zaboraviti vrijednost zajedničkih trenutaka i, unatoč užurbanoj svakodnevici, ponovno pronaći vrijeme za okupljanje oko istog stola.

Više informacija o knjizi i projektu dostupno je na stranici trogirskakuzina.com, dok se ponuda i mogućnosti narudžbe mogu pogledati na shop.trogirskakuzina.com.