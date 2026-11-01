Što se krije iza noćne zvonjave uoči Svih svetih i Dušnog dana?

Dok se na grobljima pale svijeće i polaže cvijeće, a obitelji okupljaju u spomen na svoje pokojne, u nekim se mjestima i danas čuvaju običaji koji blagdanima daju poseban značaj. Jedan od njih njeguje se i u Katunima, gdje zvona Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije odjekuju cijele noći, od večeri uoči Svih svetih pa sve do jutra Dušnoga dana.

Posjetili smo župu i razgovarali sa župljanima koji i danas drže do ovog običaja, nastojeći sačuvati tradiciju i prenijeti je na mlađe generacije. "Meni su 57 godina i zvoni se otkad znam za sebe. Ta tradicija traje već više od 100 godina. Za pokojne se zvoni od završetka popodnevne mise, oko 16 sati, pa sve do mise zornice u 6 sati ujutro. Takav je običaj u našoj župi Katuni-Kreševo, ali i u Žeževici i Zagvozdu. Zvone tri zvona - muško, žensko i anđeosko zvono, koje je nekada zvonilo za nekrštenu djecu koja su preminula. Kada se izmjenjujemo u zvonjenju, napravimo svojevrsnu ljuljačku pa jedan siđe, a drugi sjedne i nastavi zvoniti. Duga je noć, sve do šest ujutro", kazao je Jozo Janjak.

"Zvonim već 50 godina. Izmjenjujemo se ovisno o tome koliko nas ima, otprilike svakih pola sata do 40 minuta", rekao je Mate Balić.

Iako se obilježavaju dva dana zaredom i često se u svakodnevnom govoru povezuju, blagdan Svih svetih i Dušni dan nemaju isto značenje. Svi sveti, koji se slave 1. studenoga, posvećeni su svim svetima, poznatima i nepoznatima, koji su prema kršćanskom vjerovanju ostvarili svetost i nalaze se u nebeskoj slavi.

S druge strane, Dušni dan obilježava se 2. studenoga, posvećen je spomenu na sve vjerne mrtve. Toga se dana vjernici posebno prisjećaju svojih pokojnika, mole za njih te posjećuju grobove svojih najmilijih. U običajima poput ovoga pokazuje se način na koji se vjerska tradicija prenosi i čuva kroz generacije, a njegovo značenje najbolje poznaju oni koji ga i danas njeguju.

S nama je razgovarao i novi župnik don Ivan Simunić, koji se prvi put susreo s ovakvim običajem: "Prije se nisam susreo s ovakvim običajem. Takvo što ne postoji u gradu, a bio sam župnik u Kaštelima, Vinišću i u dvije splitske župe. Župljani su mi objasnili da se nakon odrješenja na Sve svete zvoni sve do šest sati ujutro. Na taj način iskazuju poštovanje prema svojim pokojnicima i prema starijim generacijama koje žele očuvati ovu tradiciju."

U Katunima tako zvona ne označavaju samo prolazak vremena, već čuvaju uspomenu na pokojne i običaj koji se, zahvaljujući župljanima, prenosi iz generacije u generaciju.