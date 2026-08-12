Što se krije iza eksplozije automobila u Splitu? Vlasniku je prije pet dana slomljen nos...

Eksplozija u Velebitskoj ulici u Splitu uznemirila je susjede, pa i ostale Splićane. Ulica zatvorena, policijska traka zatvorila cestu, jutarnji očevid...
Eksplodirao je automobil. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, u automobil marke Nissan Quasqhai u vlasništvu 45-godišnjaka je tijekom noći ubačeno pirotehničko sredstvo kategorije F4 (za vatromete, zabranjeno za korištenje građanima) koje je eksplodiralo.
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Po neslužbenim informacijama istražitelji sumnjaju da je ovaj događaj vezan za situaciju od prije nekoliko dana, kada je u kasnim noćnim satima ispred svoje zgrade teško ozlijeđen upravo 45-godišnji vlasnik Nissana.
Naime, 7. kolovoza nešto prije dva sata u noći, 45-godišnjak je čuo neku buku i galamu ispred svoje zgrade te je vidio grupu od sedam, osam mlađih osoba koje je upozorio da ne viču i ne galame. Spustio se ispred zgrade, a jedan od njih mu je rekao navodno da je "pederčina" i da ako mu smeta što oni tu pričaju, neka se iseli.
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Došlo je do verbalnog prepucavanja, a u jednom trenutku se jedan od mladića zaletio prema muškarcu i pogodio ga šakom u glavu slomivši mu nos što je, obzirom na pomak kosti, okarakterizirano kao teška ozljeda...
U vezi toga policija provodi kriminalističko istraživanje pa je lako moguće da je aktiviranje vatrometa u vozilu žrtve (koja nema nikakve veze s krim-miljeom) bilo svojevrsno upozorenje da pazi šta govori. No, sve bi detalje trebala otkriti predstojeća istraga, piše Slobodna Dalmacija.