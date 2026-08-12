Što se krije iza eksplozije automobila u Splitu? Vlasniku je prije pet dana slomljen nos...

Eksplozija u Velebitskoj ulici u Splitu uznemirila je susjede, pa i ostale Splićane. Ulica zatvorena, policijska traka zatvorila cestu, jutarnji očevid...

Eksplodirao je automobil. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, u automobil marke Nissan Quasqhai u vlasništvu 45-godišnjaka je tijekom noći ubačeno pirotehničko sredstvo kategorije F4 (za vatromete, zabranjeno za korištenje građanima) koje je eksplodiralo.

Po neslužbenim informacijama istražitelji sumnjaju da je ovaj događaj vezan za situaciju od prije nekoliko dana, kada je u kasnim noćnim satima ispred svoje zgrade teško ozlijeđen upravo 45-godišnji vlasnik Nissana.

Naime, 7. kolovoza nešto prije dva sata u noći, 45-godišnjak je čuo neku buku i galamu ispred svoje zgrade te je vidio grupu od sedam, osam mlađih osoba koje je upozorio da ne viču i ne galame. Spustio se ispred zgrade, a jedan od njih mu je rekao navodno da je "pederčina" i da ako mu smeta što oni tu pričaju, neka se iseli.

Došlo je do verbalnog prepucavanja, a u jednom trenutku se jedan od mladića zaletio prema muškarcu i pogodio ga šakom u glavu slomivši mu nos što je, obzirom na pomak kosti, okarakterizirano kao teška ozljeda...

U vezi toga policija provodi kriminalističko istraživanje pa je lako moguće da je aktiviranje vatrometa u vozilu žrtve (koja nema nikakve veze s krim-miljeom) bilo svojevrsno upozorenje da pazi šta govori. No, sve bi detalje trebala otkriti predstojeća istraga, piše Slobodna Dalmacija.