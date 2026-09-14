Što se krije ispod stobrečke rive? Ronioci i arheolozi krenuli u potragu, na ovom području neke će aktivnosti biti strogo zabranjene

Iz Grada Splita izvijestili su kako su, u sklopu pripremnih aktivnosti infrastrukturnog projekta rekonstrukcije i uređenja stobrečke rive, u uvali Stobreč započela podvodna arheološka istraživanja. Riječ je o zaštitnim i sondažnim radovima koji prethode građevinskim zahvatima na području nekadašnjeg helenističkog i rimskog naselja Epetij, odnosno Epetion.

Istraživanja se provode kako bi se utvrdilo stanje podmorja i obalnog pojasa te evidentirali mogući arheološki ostaci prije početka rekonstrukcije rive.

Radovi se izvode prema smjernicama Područnog konzervatorskog ureda u Splitu i Programu arheoloških istraživanja Rive u Stobreču koji je izradila Joška-Tea Katunarić Kirjakov. Izvođač radova je tvrtka Kantharos d.o.o., a ugovorena vrijednost iznosi 118 tisuća eura bez PDV-a.

Planirani rok za završetak istraživanja je tri mjeseca, dok će se svi radovi odvijati pod nadzorom Konzervatorskog ureda u Splitu.

Cilj istraživanja je locirati, dokumentirati i zaštititi moguće povijesne ostatke antičkih lučkih struktura, kanala i obrambenih zidina na području buduće rekonstrukcije. Dobiveni podaci trebali bi poslužiti kao podloga za završno oblikovanje projekta te omogućiti nastavak projektiranja i kasnije izvođenje građevinskih radova.

Obavijest za vlasnike brodica

Vlasnici brodica čiji se vezovi nalaze u neposrednoj blizini označenih zona podvodnog istraživanja bit će pravodobno obaviješteni ako bude potrebno privremeno izmještanje plovila kako bi se roniocima omogućio siguran i nesmetan rad.

Za vrijeme istraživanja zabranjeni su neovlašteno ronjenje, sidrenje i druge aktivnosti unutar označenog akvatorija podvodnih sondi. Također, na kopnenom dijelu nije dopušteno približavanje rubovima otvorenih sondi.

Završetak arheoloških istraživanja trebao bi osigurati precizne podatke potrebne za konačno oblikovanje projekta stobrečke rive, uz nastojanje da se planirani infrastrukturni zahvati usklade sa zaštitom vrijedne kulturne baštine Stobreča i Splita.

– Zahvaljujemo stanovnicima Stobreča na suradnji i razumijevanju tijekom izvođenja radova – poručili su iz Grada Splita.