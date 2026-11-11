Što se krije ispod Solinske? Nova investicija za čišće more i učinkovitiju odvodnju

Na prvi pogled, nakon završetka radova, sve izgleda kao i prije, samo bolje. Prometnica je uređena i kao takva ponovno u funkciji, a od velikog građevinskog zahvata na površini su ostali tek revizijski poklopci i ventilacijske cijevi. No, ispod ceste sada se nalazi armiranobetonska konstrukcija impresivnih dimenzija, kapaciteta čak 450 kubičnih metara, odnosno 450.000 litara vode.

Riječ je o trećem od sedam bazena koji se grade u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin”.

Čemu zapravo služi toliki podzemni spremnik?

Direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić pojasnio je kako je zadaća bazena prihvatiti i privremeno zadržati prvi i najonečišćeniji val kiše.

Kada nakon duljeg sušnog razdoblja padne kiša, voda s gradskih prometnica ispire sve ono što se na njima danima nakupljalo: prašinu, ostatke goriva i ulja, čestice automobilskih guma te druge nečistoće. Taj prvi nalet oborinske vode zato je ujedno i najonečišćeniji. Upravo njega prihvaća retencijski bazen Solinska, umjesto da se takva voda nekontrolirano odvodi prema moru odnosno Vranjičkom zaljevu.

Prikupljena voda zatim će se postupno ispuštati u sustav odvodnje i usmjeravati na crpnu stanicu CS Duje te potom dalje na biološko pročišćavanje na centralni uređaj UPOV Stupe – objasnio je direktor Perić.

Na taj se način omogućuje obrada vode i smanjuje količina onečišćenja koja dospijeva u more. No, to nije jedina uloga novog bazena. Reguliranjem količine vode koja odlazi prema crpnoj stanici Duje na najviše 50 litara u sekundi sprječavaju se nagla opterećenja i osigurava stabilniji rad nizvodne infrastrukture.

Važno je naglasiti da je bazen opremljen i posebnim elementima za samočišćenje, koji pomažu u sprječavanju nakupljanja taloga i pojave neugodnih mirisa – dodao je direktor Perić i zaključio – Na površini sada dobivamo uređenu prometnicu, a ispod nje ostaje infrastruktura koja će desetljećima štititi naše more.

RB Solinska vrijedan je 690.000 eura, a izgrađen je u okviru šireg ugovora P3 - „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“, ukupne vrijednosti 32.377.666,28 eura.

Ugovor je dio velikog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin” koji je jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u području vodnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Projekt ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura obuhvaća izgradnju nove vodoopskrbne i kanalizacijske mreže s ciljem unapređenja vodno-komunalne infrastrukture i stvaranja kvalitetnijih životnih uvjeta za stanovnike. Od ukupno prihvatljivih troškova druge faze projekta u iznosu od 243.149.745,48 eura, bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda financira se 165.365.077,30 eura (68,01 %), dok se preostalih 77.784.668,18 eura (31,99 %) osigurava iz nacionalnih izvora.