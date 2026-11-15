Što se krije ispod Puta Salone? Na samo 36 metara ulice planirano šest arheoloških sondi, radovi će trajati mjesec dana!

Na području nekadašnje antičke Salone, gdje se ispod današnjeg grada i dalje nalaze tragovi njegove bogate prošlosti, započinje još jedno arheološko istraživanje. Grad Solin objavio je 12. studenoga obavijest o radovima u Ulici Put Salone, koje izvodi tvrtka Vodoprivreda Split, a planirano razdoblje njihova izvođenja traje od 9. studenoga do 9. prosinca 2026. godine.

Iako je na prvi pogled riječ o relativno kratkoj dionici ulice, službena dokumentacija otkriva da je zahvat precizno razrađen. Istraživanja su predviđena na katastarskoj čestici 8222, katastarska općina Solin, a radovi obuhvaćaju više od običnog iskopa.

Šest arheoloških sondi na ukupno 72 četvorna metra

Prema rješenju Upravnog odjela za razvoj i komunalno gospodarstvo Grada Solina, izdanom 6. studenoga, Vodoprivredi Split odobreno je izvođenje šest arheoloških istražnih sondi, koje će se sukcesivno otvarati od istoka prema zapadu.

Svaka sonda imat će dimenzije šest puta dva metra, odnosno površinu od 12 četvornih metara. Ukupna istražna površina tako iznosi 72 četvorna metra, dok je u rješenju navedena približna duljina zahvata od 36 metara.

Ovakav način istraživanja omogućuje arheolozima uvid u slojeve tla na više mjesta duž predviđene trase. Hoće li se pritom naići na ostatke antičkih građevina, prometnica ili druge arheološke tragove, zasad nije poznato.

Zašto je svaki iskop na području Salone zanimljiv?

Solin je jedan od arheološki najznačajnijih gradova u Hrvatskoj. Na prostoru današnjega grada nalaze se ostatci Salone, nekadašnje prijestolnice rimske provincije Dalmacije, koja je tijekom antike bila jedno od najvažnijih urbanih središta istočne obale Jadrana.

Desetljeća arheoloških istraživanja otkrila su gradske bedeme, terme, prometnice, nekropole, mozaike i brojne druge ostatke koji svjedoče o svakodnevnom životu stanovnika antičkoga grada. Zbog toga i manji zahvati na širem salonitanskom području mogu biti važni za razumijevanje njegove prošlosti.

Ipak, valja naglasiti da Grad Solin u objavljenoj obavijesti i priloženom rješenju nije precizirao kakvi se nalazi očekuju na ovoj lokaciji. O eventualnim arheološkim otkrićima moći će se govoriti tek nakon provedenih istraživanja i stručne obrade rezultata.

Moguće promjene u prometu, izvođač ima posebne obveze

Radovi bi mogli privremeno utjecati na prometovanje Ulicom Put Salone. Grad Solin pozvao je građane na strpljenje i poštivanje eventualne privremene prometne regulacije te uputa izvođača.

Iz priloženog rješenja vidljivo je da je izvođač dužan osigurati odgovarajuću prometnu signalizaciju, fizički ograditi gradilište i poduzeti potrebne mjere sigurnosti. Predviđeno je izvođenje radova u najmanje dvije smjene, a prema potrebi i noću, kako bi se vrijeme zauzimanja prometnice što više skratilo.

Posebno je određena i obveza pravodobnog obavještavanja građana te korisnika javnog prijevoza o mogućim promjenama. Izvođač mora osigurati komunikaciju s komunalnom tvrtkom Čistoća kako privremena prometna regulacija ne bi nepotrebno ometala redovito prikupljanje otpada.

Završetak planiran 9. prosinca

Nakon dovršetka istraživanja izvođač je dužan sanirati prekopa­ne površine, ukloniti privremenu prometnu signalizaciju i očistiti prostor zahvata. Time bi se prometnica trebala vratiti u uredno stanje.

Prema trenutačnom planu, radovi bi trebali završiti 9. prosinca 2026. godine. Za građane to znači nekoliko tjedana mogućih prometnih prilagodbi, dok će arheološki rezultati pokazati krije li istraživana lokacija dosad nepoznate tragove salonitanske prošlosti.