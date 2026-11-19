Kada se u Solinu najave arheološka istraživanja, jasno je da se ne radi o običnim komunalnim radovima. Na prostoru grada koji leži na slojevima nekadašnje antičke Salone, i najmanji zahvat u tlu može otvoriti pitanje krije li se ispod površine dio vrijedne povijesne baštine.

Upravo zato pažnju privlači službena obavijest prema kojoj će tvrtka Vodoprivreda provoditi arheološka istraživanja u Ulici Put Salone, i to na dionici dugoj 36 metara. Predviđeno trajanje radova je od 9. studenoga do 9. prosinca, a građani se upozoravaju i na mogućnost privremene regulacije prometa. Za arheološki nadzor bila je nadležna privatna tvrtka Delmat Galiot.

Mala dionica, veliko povijesno zaleđe

Na prvi pogled, dionica od 36 metara ne djeluje posebno impresivno. No u gradu poput Solina, svako kopanje na trasi koja nosi naziv Put Salone automatski pobuđuje zanimanje. Riječ je o prostoru neposredno povezanom s područjem nekadašnje antičke metropole, jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj.

Upravo zato i radovi ovakve vrste imaju dvostruku dimenziju – komunalnu i arheološku. S jedne strane radi se o tehničkom zahvatu koji može utjecati na promet, a s druge o mogućnosti da se istraže slojevi tla i eventualno dokumentiraju strukture ili tragovi iz prošlosti.

Nalazi još nisu potvrđeni

Važno je istaknuti da u službenoj obavijesti Grada Solina zasad nisu potvrđeni nikakvi nalazi. Dakle, u ovoj fazi javnost ne bi trebala unaprijed zaključivati da je riječ o spektakularnom otkriću. Ipak, samo provođenje arheoloških istraživanja pokazuje da se prostor tretira s nužnim oprezom i stručnošću.

Upravo bi zato sljedeći korak trebao biti upit arheolozima i nadležnom konzervatorskom odjelu o tome koji je konkretan razlog istraživanja, kakvi se slojevi očekuju i postoji li mogućnost pronalaska ostataka povezanih s antičkom Salonom.

Promet i baština ponovno se susreću

Gradovi bogate povijesti često žive na sjecištu svakodnevnih potreba i očuvanja baštine. Tako je i u Solinu, gdje prometna infrastruktura i arheološka osjetljivost prostora često idu ruku pod ruku. Stanovnicima je pritom najvažnije znati koliko će radovi trajati i hoće li značajnije utjecati na prometovanje, dok stručnjaci prate hoće li ispod površine izići novi povijesni tragovi.

Upravo ta kombinacija čini ovakve vijesti zanimljivima – jer iza naizgled malog zahvata može stajati priča o slojevima grada koji i dalje čuva ostatke svoje antičke prošlosti.

JESTE LI ZNALI? Salona je bila glavni grad rimske provincije Dalmacije i jedno od najvažnijih urbanih središta na istočnoj obali Jadrana, zbog čega je šire područje današnjeg Solina iznimno osjetljivo za svaku vrstu zemljanih radova.