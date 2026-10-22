Što se gradi u Dalmaciji? Podaci DZS-a otkrivaju zanimljiv trend u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U četiri dalmatinske županije tijekom 2025. godine završena su ukupno 6.082 stana, odnosno gotovo trećina svih stanova završenih u Hrvatskoj. Najviše ih je završeno u Zadarskoj županiji, koja je po tom pokazatelju ispred Splitsko-dalmatinske. No podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) otkrivaju i zanimljive razlike u strukturi stanogradnje: u Splitsko-dalmatinskoj županiji svaki peti završeni stan bio je jednosoban, dok je u Zadarskoj takvih stanova bilo tek četiri posto.

Riječ je o podacima iz priopćenja „Završene zgrade i stanovi u 2025.”, objavljenog 25. rujna 2026. godine. U cijeloj Hrvatskoj tijekom prošle godine završeno je 18.338 stanova, što je 10,1 posto više nego 2024., kada ih je završeno 16.654. Prosječna korisna površina završenog stana na državnoj razini iznosila je 90,4 četvorna metra.

Zadarska županija na prvom mjestu

Među četiri dalmatinske županije prednjači Zadarska, u kojoj je tijekom 2025. završeno 2.829 stanova. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 2.532 stana, odnosno 297 manje. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji završena su 462 stana, a u Šibensko-kninskoj 259.

Ukupno 6.082 završena stana u četiri dalmatinske županije čine 33,2 posto hrvatskog ukupnog broja. Pritom samo Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija zajedno imaju 5.361 završeni stan, odnosno više od 88 posto svih završenih stanova u te četiri županije.

Velika razlika u broju jednosobnih stanova

Posebno su zanimljivi podaci o broju soba. U Splitsko-dalmatinskoj županiji završeno je 507 jednosobnih stanova, što je 20 posto ukupnog broja. Najviše je bilo dvosobnih, njih 1.085, a slijedi 600 trosobnih stanova. Četverosobnih je završeno 254, a peterosobnih 65.

U Zadarskoj županiji, unatoč većem ukupnom broju završenih stanova, jednosobnih je bilo samo 113, odnosno četiri posto. Ondje su također najbrojniji dvosobni stanovi, njih 1.054, ali odmah iza njih dolaze trosobni, kojih je završeno čak 990. Četverosobnih je bilo 474, a peterosobnih 160.

To znači da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji završeno gotovo četiri i pol puta više jednosobnih stanova nego u Zadarskoj. Istodobno, u Zadarskoj je završeno 390 trosobnih stanova više nego u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Razlike su vidljive i kod većih stanova: Zadarska ima gotovo dvostruko više završenih četverosobnih stanova. Prosječna korisna površina završenog stana iznosila je oko 86 četvornih metara u Splitsko-dalmatinskoj te oko 91 četvorni metar u Zadarskoj županiji.

U Šibensko-kninskoj županiji završeno je 18 jednosobnih, 104 dvosobna i 57 trosobnih stanova. U Dubrovačko-neretvanskoj završena su 42 jednosobna, 120 dvosobnih i 167 trosobnih stanova. Za razliku od ostalih dalmatinskih županija, u Dubrovačko-neretvanskoj najviše je završeno upravo trosobnih stanova.

Manje zgrada, ali veća ukupna površina

DZS je objavio i podatke o završenim zgradama. U Zadarskoj županiji tijekom 2025. završene su 1.083 zgrade, među kojima 1.027 stambenih. U Splitsko-dalmatinskoj završeno je 876 zgrada, od čega 817 stambenih. Dubrovačko-neretvanska bilježi 178 završenih zgrada, a Šibensko-kninska 132.

Ipak, iako je u Zadarskoj završeno više zgrada, njihova ukupna površina bila je manja nego u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj ukupna površina završenih zgrada iznosila je 360.181 četvorni metar, a u Zadarskoj 343.492 četvorna metra. Riječ je o površini svih završenih zgrada, stambenih i nestambenih, pa taj podatak ne treba poistovjećivati s površinom novih stanova.

Što pokazuju podaci za Hrvatsku?

Na državnoj razini tijekom 2025. završene su 7.484 zgrade. Od toga je 85,3 posto stambenih, a 14,7 posto nestambenih. Od ukupno 18.338 završenih stanova, njih 17.467 nastalo je novogradnjom, 748 dogradnjom i nadogradnjom postojećih zgrada, a 123 prenamjenom nestambenog prostora u stambeni.

U Hrvatskoj su najbrojniji bili dvosobni stanovi, kojih je završeno 5.931, te trosobni, kojih je bilo 5.644. Jednosobnih je završeno 1.458.

Iako brojke pokazuju značajnu stanogradnju u Dalmaciji, iz ovog istraživanja nije moguće zaključiti koliko je završenih stanova prodano, useljeno ili namijenjeno dugoročnom najmu. DZS također upozorava da se način uporabe stana tijekom vremena može mijenjati. Podaci zato govore o opsegu i strukturi završene gradnje, a ne o tome koliko je stanova stvarno dostupno građanima za stanovanje.