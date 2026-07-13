Što se dogodilo u noći sa subote na nedjeju u Splitu? Policija zaustavila vozača, a onda je izvadio nož

U subotu, 12. srpnja 2026. godine oko 3:30 sati u Sinjskoj ulici u Splitu policijski službenici zaustavljali su vozača osobnog vozila koji se oglušio na više izdanih svjetlosnih i zvučnih naredbi za zaustavljanje.

Nakon zaustavljanja utvrđeno je da vozilom upravlja 34-godišnji strani državljanin koji se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju. Vozač je odbio alkotestiranje, a tijekom postupanja iz džepa je izvadio preklopni nož ukupne dužine oko 20 centimetara, koji su mu policijski službenici oduzeli.

Tijekom postupanja muškarac je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, nakon čega je uhićen i smješten u službeno vozilo.

Dolaskom do policijske postaje nastavio je s protupravnim ponašanjem. Odbijao je izaći iz službenog vozila, pružao aktivni otpor te napao policijske službenike. Zbog sprječavanja daljnjeg napada i mogućnosti samoozljeđivanja, nad njim su uporabljena sredstva prisile – tjelesna snaga i sredstva za vezivanje.

S obzirom na njegovo rastrojeno stanje, muškarac je prevezen u bolnicu na pregled. Liječničkim pregledom utvrđeno je da se nalazio u teškom alkoholiziranom stanju s izmjerenih 2,5 g/kg alkohola u krvi. U bolnici je zadržan na opservaciji, a nakon otpuštanja doveden je u policijsku postaju, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 34-godišnjak počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorni