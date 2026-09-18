Što se dogodilo sa zabavnom glazbom? Poznati splitski bubnjar bez zadrške: "Alternativna scena jača je nego ikada, a zabavna lošija nego ikada"

Ugledni splitski bubnjar Joško Radić, poznato ime domaće glazbene scene i član Festivo benda, iza sebe ima godine sviranja, nastupa i života uz glazbu. Glazbene trendove promatra iz perspektive čovjeka kojemu pozornica, bend i publika nisu samo posao, nego svakodnevica koja traje godinama. A glazbena scena danas izgleda poprilično drugačije nego prije nekoliko desetljeća. Promijenio se način na koji glazba nastaje, ali još više način na koji dolazi do publike. Nekada su se čekali albumi, slušale ploče i CD-ovi, a bendovi su svoj put do publike gradili nastup po nastup. Danas jedna pjesma u svega nekoliko sati može doći do ogromnog broja ljudi.

Društvene mreže i streaming platforme otvorile su vrata izvođačima koji možda nikada ne bi pronašli prostor u tradicionalnim medijima. Istodobno, publika nikada nije imala veći izbor. Nova glazba stiže svakodnevno, trendovi se mijenjaju velikom brzinom, a pjesma koja je danas posvuda već za nekoliko mjeseci može pasti u zaborav.

U takvom vremenu Radić posebno ističe nešto što se na prvu možda i ne bi našlo među glavnim sastojcima dobre glazbe, a to je upravo humor!

"Mainstream glazba počiva na tradiciji i humoru, a ne na briljantnom sviranju. Danas u glazbi fali zdravog humora, zbog toga je alternativna scena jača nego ikada, a zabavna lošija nego ikada", kazuje nam Radić na početku razgovora.

Veliki bendovi postaju dio vremena

Pitanje što jedan bend ili izvođača čini velikim vjerojatno nikada neće imati samo jedan odgovor. Broj prodanih albuma, koncerti, popularnost i hitovi samo su dio priče.

Glazbena povijest puna je izvođača čije pjesme desetljećima nakon nastanka slušaju nove generacije. U međuvremenu se promijenila moda, tehnologija, društvo, pa i način na koji konzumiramo glazbu, ali njihove pjesme ostale su prisutne.

Neki bendovi s vremenom prerastu i vlastiti glazbeni katalog. Postanu prepoznatljivi po zvuku, načinu odijevanja, nastupima, stavovima ili jednostavno po tome što ih publika veže uz određeno razdoblje svoga života. Njihova imena tada više ne predstavljaju samo skupinu glazbenika nego postaju dio vremena u kojem su stvarali.

Upravo na to upozorava naš sugovornik.

"Veliki bendovi nisu samo imena koja pamtimo po njihovim pjesmama. Oni su univerzalni simbol jednog vremena. Njihova veličina je u eksperimentiranju i talentu u kojem se isprepliću tradicija, vještina i umjetnost", naglašava Joke, kako ga od milja zovu prijatelji i ekipa.

Tehnika nije jedino što publika sluša

Danas je moguće snimiti tehnički gotovo besprijekornu pjesmu. Glazbenicima su dostupni alati koji omogućuju preciznost kakva je nekada bila teško zamisliva, a tehnologija je potpuno promijenila i studijski rad.

No glazba nikada nije bila samo pitanje tehnike.

Publika ne sluša pjesmu razmišljajući isključivo o tome koliko je zahtjevna određena dionica ili koliko je tehnički dobro odsvirana. Ponekad upravo najjednostavnije pjesme ostanu među ljudima desetljećima, dok mnogo zahtjevnije skladbe nikada ne pronađu put do šire publike.

Ukusi su različiti i teško je propisati recept za pjesmu koja će trajati. Ipak, kroz različite generacije stalno se vraćaju isti pojmovi, a to su prepoznatljivost, emocija i osjećaj da izvođač iza onoga što radi zaista stoji.

Radić to sažima vrlo kratko.

"Publika uvijek traži emociju, istinu i stav", kazuje kratko i jasno.

Ono što nastane sa strane često završi u centru

Zanimljiva je i povijest odnosa mainstreama i alternativne scene. Brojni glazbeni pravci koji su danas sasvim uobičajeni počinjali su daleko od glavne struje. Ono što je u jednom trenutku pripadalo klubovima, manjim prostorima ili određenim skupinama mladih kasnije je pronalazilo put do puno šire publike.

Supkulture nisu utjecale samo na glazbu. Njihov trag mogao se vidjeti u modi, jeziku, dizajnu, filmu i načinu života čitavih generacija. Granica između alternative i mainstreama zato nikada nije bila potpuno čvrsta. Ono što danas djeluje kao nešto namijenjeno uskom krugu ljudi sutra može postati dio popularne kulture.

Radić upravo u tom prostoru vidi jednu od važnih karakteristika kulture prošlog, ali i ovog stoljeća.

"Upravo zato u kulturi dvadesetog stoljeća najvažnije stvari dolaze iz supkulture, izgleda da će tako biti i u dvadeset prvom stoljeću", kazuje nam za kraj.

Glazba će se, kao i uvijek, nastaviti mijenjati. Mijenjat će se platforme, načini slušanja, žanrovi i izvođači. Ono što danas nazivamo alternativom možda će sutra postati mainstream, a nakon toga će se negdje sa strane pojaviti nešto sasvim novo.

No bez obzira na tehnologiju i trendove, ostaje ono zbog čega se ljudi glazbi vraćaju, a to je pjesma koja ih može nasmijati, pogoditi, podsjetiti na neko vrijeme ili u nekoliko minuta izgovoriti ono što sami nisu znali reći.