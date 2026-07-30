Što se dogodilo kobnog trenutka? Policija iznijela detalje nesreće u kojoj je poginuo Dubrovčanin: "Obavljeni su razgovori sa svjedocima te su izuzete snimke nadzornih kamera"

bzirom na veliki interes javnosti oko prometne nesreće u kojoj je u ponedjeljak život izgubio mladi Dubrovčanin koji se, vozeči motocikl nije htio zaustaviti policijskom presretaču, Dubrovački vjesnik navodi da su od Policijske uprave Dubrovačko-neretvanskoj potražili da im detljano opiše taj tragični događaj.

- Neposrednim opažanjem policijski službenici uočili su da se u prometu na cesti kreće motocikl za koji je postojala osnovana sumnja da nije registriran obzirom da nije imao vidno istaknutu registarsku oznaku, odnosno da sudjeluje u prometu protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Obzirom na navedeno, sukladno članku 13. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, u cilju provjere i utvrđivanja identiteta vozača policijski službenici su pokušali zaustaviti vozača navedenog motocikla.

Brzina kretanja motocikla nije izmjerena mjernim uređajem te se ne može sa sigurnošću reći kolika je bila u trenutku namjere zaustavljanja, ali obzirom na postojeće usporivače može se procijeniti kako su se oba vozila kretala brzinom primjerenom uvjetima na cesti te je upravo trenutak najmanje brzine kretanje bio najprimjereniji za prestizanje motocikla i zaustavljanje bez ugroze vozača.

Namjera policijskih službenika je bila zaustaviti motociklistu koristeći službenu palicu s natpisom STOP POLICIJA, ali do toga nije došlo budući je motociklist samo zaobišao zaustavljeno vozilo prije nego su policijski službenici izišli iz vozila i nastavio svoje kretanje naglo povećavajući brzinu kretanja motocikla, pri čemu naglašavamo kako ni u jednom trenutku nije dolazilo do kontakta između policijskog vozila i motocikla.

Policijski službenici ni u tom trenutku, a ni ranije, nisu upalili zvučnu i svjetlosnu signalizaciju niti su se upustili u progon motocikla, već su nastavili svoje kretanje navedenom ulicom primjerenom brzinom.

Sve navedeno nalazi se u spisu predmeta koji je u nadležnosti i kojeg vodi Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku

Inače, radi se o motociklu zapremine motora 330 kubičnih centimetra i snage 24 kw, čiji se vlasnik, kao ni identitet vozača, nije mogao utvrditi ni na koji drugi način osim zaustavljanjem. Kako je to uobičajeno u ovakvim situacijama, sve očevidne radnje je u cijelosti provodilo Županijsko državno odvjetništvo. U sklopu očevidnih radnji obavljeni su razgovori sa svjedocima te su izuzete snimke nadzornih kamera. Sve navedeno nalazi se u spisu predmeta koji je u nadležnosti i kojeg vodi Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, kako to nalažu zakonski propisi.

Do sada svim poduzetim radnjama nije utvrđeno da su policijski službenici provodili potjeru ili koristili zvučne i svjetlosne signale na policijskom vozilu, kako je to uobičajeno prilikom potjere zbog upozorenja osobi koja se odbija zaustaviti, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu. Preminuli mladić je u posljednje četiri godine osam puta sankcioniran zbog prometnih prekršaja, od kojih dio spada u kategoriju najtežih prometnih prekršaja.

Držimo važnim istaknuti kako policijski službenici Mobilne jedinice policije Kobre u posljednjih pet godina nikada nisu imali postupanje koje je posljedično dovelo do bilo koje vrste stradavanja sudionika u prometu prethodno zatečenih u prometnom prekršaju. Radi se o iskusnim policijskim službenicima koji progon osobe zatečene u protupravnom ponašanju poduzimaju u iznimnim situacijama, a procjena ove situacije je bila da se progon ne poduzima, iako su za to bili ispunjeni svi zakonski uvjeti. Sve relevantne okolnosti ovog događaja nedvojbeno su utvrđene kroz zakonom propisane postupke koje vodi Županijsko državno odvjetništvo.

Gubitak ljudskog života uvijek je tragedija. Upravo kako bi spriječili takve tragedije, policijski službenici posebnu pažnju u prometu posvećuju vozačima motocikla i mopeda, provodeći preventivno-represivne mjere jer je samo u prvih šest mjeseci ove godine na hrvatskim prometnicama smrtno stradalo 35 vozača motocikla i mopeda što čini 34 posto u ukupnom broju smrtno stradalih u prometu - poručuju iz PU Dubrovačko-neretvanske kojom ovom prigodom obitelji i bližnjima smrtno stradalog mladića izražavaju iskrenu sućut.