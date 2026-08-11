Što se dogodi ako se nakon kupanja u moru ne istuširate?

Ipak, morska voda koja ostane na tijelu nakon kupanja nije uvijek najbolji prijatelj kože i kose. Sol, sunce, pijesak, ali i sitni morski organizmi i ostaci algi mogu kod osjetljivijih osoba dovesti do isušivanja, zatezanja i iritacije. Zato kratko ispiranje slatkom vodom nakon izlaska iz mora može biti itekako dobra navika.

1. Sol može isušiti kožu

Morska voda bogata je solima, a kada voda s površine kože ispari, na njoj ostaju kristalići soli. Koža zbog toga može postati suha i zategnuta, posebice ako je već sklona isušivanju.

Situaciju dodatno pogoršavaju sunce, vjetar i visoke temperature kojima je koža tijekom dana na plaži neprestano izložena. Nakon nekoliko sati rezultat može biti neugodan osjećaj zatezanja, perutanje ili hrapavost kože, piše Zadovoljna.

2. Osjetljiva koža može reagirati iritacijom

Ono što jednoj osobi neće predstavljati nikakav problem kod druge može izazvati crvenilo, peckanje ili svrbež. Posebno osjetljiva može biti koža na kojoj postoje sitne ogrebotine, ranice ili iritacije nastale nakon brijanja ili depilacije.

Sol koja ostane na takvoj koži može dodatno pojačati osjećaj peckanja i nelagode, zbog čega je nakon kupanja dobro barem isprati tijelo čistom slatkom vodom.

3. Na koži ne ostaje samo sol

Morska voda, naravno, nije sterilna. U njoj se nalaze brojni mikroorganizmi, plankton i alge, a njihovi sitni ostaci nakon kupanja mogu ostati na površini kože ili kupaćem kostimu.

U većini slučajeva to neće izazvati nikakve probleme, ali kod osjetljivih osoba ili nakon kupanja u vodi u kojoj je povećana koncentracija određenih algi i drugih organizama može doći do svrbeža, crvenila ili osipa.

Upravo zato tuširanje nakon mora nije samo način uklanjanja soli nego i jednostavan način da s kože isperemo ono što smo iz mora donijeli sa sobom.

4. Mokri kupaći kostim može dodatno iritirati kožu

Nakon izlaska iz mora sol i ostaci iz vode zadržavaju se i u tkanini kupaćeg kostima. Ako dugo ostanemo u mokrom kupaćem, kombinacija vlage, soli, topline i trenja može dodatno nadražiti kožu.

Posebno se to odnosi na pregibe i područja na kojima kupaći čvršće prianja uz tijelo. Nakon posljednjeg kupanja u danu zato je dobro presvući mokri kupaći kostim i isprati tijelo.

5. Morska voda može isušiti i kosu

Onaj prepoznatljivi beach waves izgled možda obožavamo, ali kosa nije uvijek jednako oduševljena morskom soli.

Često izlaganje morskoj vodi može ostaviti kosu suhom, grubom i sklonijom petljanju i pucanju. Sol na vlasima, u kombinaciji sa suncem i vjetrom, posebno može doći do izražaja kod već suhe, oštećene, obojene ili kemijski tretirane kose.

6. Vlasište također može postati suho i osjetljivo

Kada govorimo o kosi, često zaboravljamo na kožu ispod nje. Sol ostaje i na vlasištu, gdje kod nekih ljudi može izazvati osjećaj suhoće, zatezanja ili svrbeža.

Ako tijekom ljeta primijetite da vas vlasište nakon dana provedenog na plaži svrbi više nego inače, dobro je kosu i vlasište temeljito isprati slatkom vodom nakon kupanja.

Treba li se tuširati baš nakon svakog izlaska iz mora?

Ako tijekom dana nekoliko puta ulazite u more, nije nužno svaki put posezati za gelom za tuširanje i šamponom. Zapravo, pretjerano korištenje sredstava za čišćenje također može dodatno isušiti kožu.

No jednostavno ispiranje slatkom vodom može pomoći ukloniti višak soli, pijesak i ostatke iz mora. Nakon posljednjeg kupanja u danu dobro je temeljitije se otuširati, a na još blago vlažnu kožu nanijeti hidracijski losion ili kremu.

Naravno, ako nakon kupanja primijetite jače crvenilo, osip, intenzivan svrbež, oticanje ili druge neuobičajene simptome koji ne prolaze, nemojte ih automatski pripisati samo morskoj soli.

Malo soli na koži mnogima je jedan od onih osjećaja koji odmah podsjećaju na godišnji odmor. Ipak, kada završite s kupanjem za taj dan, nekoliko minuta pod tušem može biti mala ljetna navika na kojoj će vam koža i kosa biti zahvalne.