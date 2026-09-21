Što se događalo proteklog vikenda? Mladić prijavio prijetnje zbog duga, uplašio se za vlastiti život

Pedesetogodišnji muškarac osumnjičen je da je u Šibeniku pokušao uz ozbiljne prijetnje naplatiti dug od 20-godišnjaka, a potom mu prijetio i putem mobitela.

Sve se dogodilo 17. rujna, kada je 50-godišnjak od mladića pokušao naplatiti tražbinu koju mu je dugovao. Pritom mu je, prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, ozbiljno prijetio.

Situacija se nastavila i sljedećeg dana. Osumnjičeni je 18. rujna putem mobitela ponovno ozbiljno prijetio 20-godišnjaku, zbog čega se mladić uplašio za vlastiti život.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje u pokušaj protupravne naplate i prijetnje.