Što se događalo na Thompsonovu koncertu? Policija privela nekoliko osoba i najavila daljnju istragu

Zagrebačka policija privela je šest osoba tijekom subote, uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Kako su izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, osobe su privedene zbog sumnje na kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te zbog nedopuštene uporabe pirotehnike.

Na upit o mogućim policijskim postupanjima vezanima uz pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških obilježja, iz policije su poručili kako se događaj snima te da će sve snimke naknadno biti detaljno pregledane.

– U ovom trenutku teško je govoriti o konkretnim prekršajima dok se postupak ne dovrši i ne utvrde sve okolnosti. Želimo biti činjenično točni – izjavila je glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke Marija Goatti.

Prema dostupnim procjenama, na koncertu se okupilo oko 30.000 posjetitelja. Događaj je održan dan uoči godišnjice Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu, na kojem se, prema podacima organizatora, okupilo više od 500.000 ljudi.