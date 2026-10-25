Što se događa u vašem tijelu nakon e-cigarete?

E-cigarete, poznate i kao vejpovi, posljednjih su godina postale vrlo popularne. Mnogi ih koriste kao zamjenu za obične cigarete jer vjeruju da su manje štetne. Iako izlaganje štetnim tvarima može biti manje nego kod pušenja klasičnih cigareta, to ne znači da su e-cigarete bezopasne. Njihovo korištenje može utjecati na rad srca, krvne žile i dišni sustav, a nikotin izaziva ovisnost, piše Unilad.

Što se događa u prvim sekundama?

Već nekoliko sekundi nakon udisanja nikotin preko pluća dospijeva u krvotok i brzo stiže do mozga. Može ubrzati rad srca i povisiti krvni tlak, dok se u mozgu oslobađa dopamin, tvar povezana s osjećajem ugode i zadovoljstva. Zbog toga neki korisnici osjećaju kratkotrajno zadovoljstvo ili nalet energije. Istodobno, aerosol koji nastaje zagrijavanjem tekućine u e-cigareti može nadražiti grlo i dišne puteve te izazvati kašalj, suhoću usta ili neugodan osjećaj pri disanju.

Što se događa nakon 10 do 30 minuta?

U sljedećih nekoliko desetaka minuta učinci nikotina postupno se mijenjaju. Kod nekih se korisnika mogu pojaviti nemir i nervoza, osobito ako su naviknuti na redovito unošenje nikotina. Osim toga, sitne čestice i kemijske tvari iz aerosola mogu dospjeti duboko u pluća i nadražiti dišne puteve. Ponavljano izlaganje tim tvarima može pridonijeti upalnim procesima i problemima s disanjem.

Što se događa nakon pola sata?

Nakon otprilike pola sata neki od početnih učinaka nikotina mogu početi slabjeti. Ipak, njegov utjecaj na srce i krvne žile može potrajati dulje. Nikotin može uzrokovati sužavanje krvnih žila, čime se povećava opterećenje srca. Koliko će ti učinci trajati ovisi o količini unesenog nikotina, učestalosti korištenja e-cigareta i individualnoj reakciji organizma.

Što se događa nakon sat vremena?

Kako razina nikotina u krvi postupno pada, osobe koje su razvile ovisnost mogu osjetiti potrebu za novim udisajem. Kod nekih se javljaju razdražljivost, nemir ili poteškoće s koncentracijom. Međutim, to ne znači da će svi korisnici već nakon sat vremena osjetiti simptome apstinencije. Njihova pojava ovisi o stupnju ovisnosti i učestalosti korištenja nikotina.

Upravo je ta potreba za ponovnim unosom nikotina jedan od razloga zbog kojih se ovisnost može razviti i održavati.

Kakve su dugoročne posljedice?

Redovito korištenje e-cigareta može dovesti do ovisnosti o nikotinu, a postoje i dokazi o njihovim štetnim učincima na dišni i krvožilni sustav. Kod nekih korisnika mogu se pojaviti dugotrajan kašalj, nadraženost dišnih puteva i poteškoće s disanjem.

U raspravama o mogućim posljedicama vejpinga često se spominju i takozvana "kokičasta pluća", odnosno obliterirajući bronhiolitis, rijetka i ozbiljna bolest malih dišnih puteva. No zasad nema dovoljno dokaza da uobičajeno korištenje e-cigareta izravno uzrokuje tu bolest.

Osobama koje ne puše savjetuje se da ne počinju koristiti e-cigarete. Pušači koji žele prestati pušiti mogu se obratiti liječniku ili ljekarniku i raspitati se o provjerenim metodama odvikavanja, uključujući nikotinske flastere, žvakaće gume i druge oblike pomoći.