Što se događa u vašem organizmu ako svaki dan jedete rajčice?

Mnogi od nas – osobito oni koji ih uzgajaju kod kuće – konzumiraju ih gotovo svakodnevno, osobito u tjednima i mjesecima kada je i kod nas sezona tog - voća. No, što se točno fiziološki događa ako svakodnevno jedete rajčice?

Nutritivna vrijednost rajčice

Iako se rajčice ne ističu posebno po svom sastavu makronutrijenata – sadrže umjerene količine proteina, ugljikohidrata (uključujući vlakna) i masti – njihove nutritivne prednosti zapravo leže u mikronutrijentima koje pružaju, piše Real Simple.

"Rajčice su, bez previše pompe, jedna od namirnica s najvećom gustoćom nutrijenata koju možete dodati na svoj tanjur. One osiguravaju vitamin C, kalij, folate i vitamin K, no ono što se posebno ističe jest likopen – pigment zaslužan za njihovu intenzivnu crvenu boju i jedan od najbolje istraženih antioksidansa u hrani”, kaže registrirana nutricionistica Katharine Rosenthal.

Likopen, o kojem se često govori u kontekstu nutritivne vrijednosti rajčice, višestruko koristi organizmu. "Likopen djeluje na staničnoj razini boreći se protiv oksidativnog stresa – vrste unutarnjeg oštećenja koje s vremenom potiho pogoduje razvoju kroničnih bolesti. Također ima zaštitnu ulogu za zdravlje srca, posebice smanjenjem oksidacije LDL kolesterola (tzv. 'lošeg' kolesterola), što je proces koji najviše doprinosi nakupljanju naslaga na stijenkama arterija", objašnjava Rosenthal, prenosi N1.

No, likopen nije jedini biljni spoj koji se nalazi u rajčicama. "Također sadrže i druge antioksidanse, poput beta-karotena i klorogenske kiseline. Beta-karoten je prekursor vitamina A te stoga podupire rad imunološkog sustava i zdravlje očiju, dok klorogenska kiselina može poboljšati regulaciju šećera u krvi i sniziti krvni tlak kod osoba s povišenim vrijednostima", dodaje nutricionistica Jill McNutt.

Ukratko, hranjive tvari iz rajčice mogu pridonijeti zdravlju srca, imunološkog sustava, tkiva, metabolizma, očiju pa čak i crijeva.

Što se događa ako svakodnevno jedete rajčice?

Uzimajući u obzir te nutritivne prednosti, osobe koje svakodnevno konzumiraju rajčice mogu očekivati ​​značajne dobrobiti za zdravlje.

"Ako redovito jedete rajčice, vaše će vam srce vjerojatno biti zahvalno! Likopen s vremenom smanjuje upalu i oksidativna oštećenja, dok kalij pomaže u regulaciji krvnog tlaka", ističe Rosenthal. Vitamin K također podupire pravilno zgrušavanje krvi, a likopen pomaže i u smanjenju razine LDL kolesterola, čime se dodatno pojačava pozitivan učinak rajčice na zdravlje srca.

"Svakodnevna konzumacija rajčica podupire antioksidativnu zaštitu, što smanjuje oksidativni stres i može sniziti rizik od određenih vrsta raka, pridonoseći pritom zdravlju imunološkog sustava. Istraživanja također pokazuju da uključivanje rajčica u prehranu može povećati broj i raznolikost korisnih mikroorganizama u crijevima. Sve u svemu, rajčica je namirnica bogata nutrijentima koja može podržati zdravlje srca, smanjiti upalu i potaknuti zdravlje crijeva", dodaje McNutt. Blagotvorni učinci beta-karotena na zaštitu očiju te potpora zdravlju stanica i tkiva koju pruža folat zaokružuju cjelokupne zdravstvene prednosti rajčice.

Ipak, neke bi osobe trebale biti oprezne s njihovom svakodnevnom konzumacijom. "Rajčice su kisele, pa za osobe koje pate od želučanog refluksa ili gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) njihova svakodnevna konzumacija može potaknuti simptome. Ako volite rajčice, ali osjećate žgaravicu, pokušajte smanjiti njihov unos ili provjeriti izazivaju li simptome više sirove ili kuhane rajčice", kaže Rosenthal.

McNutt nadodaje: "Neki ljudi, posebice oni s određenim autoimunim bolestima, primjećuju da im rajčice pogoršavaju simptome poput upale ili bolova u zglobovima. Rajčice sadrže prirodne spojeve poput alkaloida, koji kod nekih pojedinaca mogu izazvati iritaciju. Ipak, rajčice su za većinu ljudi sigurna i zdrava namirnica, a samo bi mali postotak pojedinaca mogao imati koristi od njihova ograničavanja."

Zdravstvene prednosti rajčica mogu se ostvariti konzumacijom svježih, zamrznutih pa čak i konzerviranih rajčica. "Nemojte zanemariti konzervirane rajčice! Budući da se razina likopena povećava toplinskom obradom i preradom, konzervirane rajčice često sadrže više koncentracije likopena od svježih. One su izvrsna namirnica za zalihu u smočnici i vrlo pristupačan način za osiguravanje kvalitetne prehrane tijekom cijele godine", ističe Rosenthal. Čak i proizvodi od rajčice u staklenkama, poput umaka za tjesteninu i pizzu, mogu pružiti slične prednosti, no pritom treba paziti na dodani šećer i prekomjernu količinu natrija – najbolje opcije su one bez dodanog šećera i s manje od 200 miligrama natrija po porciji.

Također, svakako konzumirajte rajčice uz izvor masnoće kako biste potaknuli apsorpciju likopena, beta-karotena i vitamina K.