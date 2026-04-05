Što se događa u tijelu kad svaki dan pijete proteinski prah?

Proteinski prahovi posljednjih su godina postali dio svakodnevice mnogih ljudi, a industrija koja ih prati vrijedi milijarde. Ipak, mnogi koji ih koriste ne znaju što se zapravo događa u tijelu kada ih redovito konzumiraju.

Kod osoba koje treniraju, proteini mogu pomoći u smanjenju osjećaja gladi, ubrzati oporavak i potaknuti rast nemasne mišićne mase. Riječ je o jednom od tri ključna makronutrijenta koji sadrži devet esencijalnih aminokiselina, koje tijelo ne može samo proizvesti.

Što proteini rade u tijelu

Kada svakodnevno unosite proteinski prah, organizam dobiva dodatni izvor aminokiselina. One se koriste za obnovu i izgradnju mišićnog tkiva, osobito nakon treninga, ali i za brojne druge funkcije u tijelu.

Nutricionisti ističu da redovit unos proteina može dovesti do bržeg oporavka, stabilnije razine energije i lakšeg očuvanja mišićne mase, posebno uz redovitu fizičku aktivnost.

Ključ nije u količini, nego u vremenu

Iako mnogi misle da je najvažnije unijeti što više proteina, istraživanja pokazuju da je presudno kada ih konzumirate.

Jedno istraživanje iz 2019. godine pratilo je 18 mladih muškaraca podijeljenih u dvije skupine. Jedna je uzimala proteinski dodatak, a druga placebo. Svi sudionici trenirali su tri puta tjedno, a skupina koja je uzimala proteine konzumirala ih je prije i nakon treninga, ukupno oko 40 grama dnevno.

U istraživanju su korišteni whey proteini, najčešći oblik dodatka prehrani, pri čemu jedna mjerica sadrži oko 25 grama proteina.

Rezultati koji mijenjaju pristup

Nakon 12 tjedana svi sudionici pokazali su napredak u snazi, no skupina koja je uzimala proteine imala je izraženiji rast mišićne mase, posebno u području prsa i bedara.

Istraživači su zaključili da unos proteina neposredno prije i nakon treninga može značajno poboljšati rezultate, dok povećani unos proteina na dane bez treninga nije donio dodatne koristi.

Zaključak je jasan – nije presudno koliko proteina unosite, nego kada ih unosite. Upravo taj detalj može napraviti razliku između prosječnih i vidljivih rezultata.