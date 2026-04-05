Što se događa u tijelu kad prestanete jesti šećer i kako si olakšati odvikavanje

Smanjenje unosa dodanog šećera može imati brojne koristi za zdravlje, uključujući manji rizik od pretilosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti. Ipak, naglo izbacivanje šećera kod nekih može izazvati neugodne simptome poput umora i problema s koncentracijom.

Prirodni šećeri nalaze se u voću, povrću i mlijeku te dolaze uz važne nutrijente, dok problem predstavlja pretjeran unos dodanog šećera koji se često skriva u prerađenoj hrani.

Što se događa kad izbacite šećer

Kad prestanete jesti šećer, tijelo može reagirati simptomima odvikavanja poput glavobolje, razdražljivosti, umora i smanjene koncentracije. To je povezano s načinom na koji šećer utječe na mozak, potičući otpuštanje dopamina i stvarajući osjećaj ugode.

Zbog toga se kod mnogih javlja pojačana želja za slatkim, osobito u prvim danima nakon smanjenja unosa.

Kako si olakšati prijelaz

Stručnjaci savjetuju da se šećer ne izbacuje naglo, već postupno. Preporučuje se birati namirnice koje prirodno sadrže šećer, poput voća, te izbjegavati proizvode s dodanim šećerima.

Prehrana bogata proteinima, vlaknima i zdravim mastima može pomoći u održavanju energije i smanjenju želje za slatkim. Važno je i piti dovoljno vode, a neki savjetuju i konzumaciju nezaslađenih napitaka kako bi se ublažili simptomi.

Dugoročne navike su ključ

Za trajno smanjenje unosa šećera preporučuje se uravnotežena prehrana koja uključuje svježe namirnice i što manje prerađene hrane. Također, korisno je pripremati obroke kod kuće kako biste imali kontrolu nad količinom šećera.

Stručnjaci ističu i da povremeni „izuzeci“ nisu problem, jer potpuno odricanje često vodi suprotnom efektu.

Osobe koje imaju dijabetes ili uzimaju terapiju za regulaciju šećera u krvi trebale bi se prije većih promjena u prehrani posavjetovati s liječnikom.