ŠTO SE DOGAĐA U TALIJANSKIM ŠKOLAMA? Stigla jeziva poruka: "Uništit ćemo vas!", učenici evakuirani, policija na nogama

U desecima škola diljem Italije u srijedu je oglašena uzbuna zbog prijetnji bombama koje su stigle putem anonimne elektroničke pošte. Učenici i školsko osoblje evakuirani su iz pogođenih ustanova, a policija provodi sigurnosne preglede.

Prema pisanju talijanske novinske agencije ANSA, prijeteća poruka poslana je školama u različitim talijanskim gradovima, zbog čega su odmah pokrenuti sigurnosni postupci.

U trenutku objave ANSA-ina izvješća više od stotinu škola prijavilo je prijetnju, a broj pogođenih ustanova nastavio je rasti.

„Došli smo vas uništiti”

U poruci, potpisanoj imenom Mikhail Andropov, pošiljatelj prijeti nasiljem nad talijanskim stanovništvom.

„Došli smo vas uništiti. Provest ćemo genocid nad Talijanima”, navodi se u prijetećoj poruci.

Pošiljatelj, koji se predstavlja kao vođa skupine nazvane „Vilayat Misoginistan”, tvrdi da je u školskim zgradama ostavljena snažna eksplozivna naprava s daljinskim aktiviranjem, skrivena u plastičnoj vrećici.

Riječ je o tvrdnjama iz prijeteće poruke, a ne o potvrđenom pronalasku eksploziva.

Učenici evakuirani, policija pregledava škole

Zbog ozbiljnosti prijetnji učenici i zaposlenici pogođenih škola evakuirani su, dok nadležne službe provode preglede objekata kako bi utvrdile postoji li stvarna opasnost.

Sličan incident zabilježen je i prethodnih dana, kada je prijeteća elektronička poruka poslana na adrese čak 280 ravnatelja škola.

Talijanske vlasti istražuju okolnosti slanja prijetnji i njihovu vjerodostojnost.