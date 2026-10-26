ŠTO SE DOGAĐA U SPLITU? Dvojica 19-godišnjaka nasred ulice napala mladića, zadobio je teške ozljede!

U noći sa subote na nedjelju u središtu Splita dogodio se ozbiljan fizički napad u kojem je teško ozlijeđen 18-godišnji mladić. Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom 19-godišnjaka koje sumnjiči da su ga napali na ulici i nanijeli mu teške ozljede glave.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, napad se dogodio 25. listopada oko 4 sata ujutro u Zrinsko-frankopanskoj ulici u Splitu.

Mladiću nanijeli teške ozljede glave

Policijski službenici Prve policijske postaje Split proveli su kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja da su dvojica 19-godišnjaka fizički napala 18-godišnjaka i pritom ga teško ozlijedila.

Mladić je zadobio teške tjelesne ozljede glave.

Obojica predana pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv obojice 19-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede.

Obojica su potom predana pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija.