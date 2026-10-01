Što se događa u splitskom HNK? Otkazane tri izvedbe, glumice bolesne, Krležina kolosalna drama poluprazna. Međutim, Alan Ford...

Nova kazališna sezona u Hrvatskom narodnom kazalištu Split tek je počela, a već je privukla pozornost zbog praznih sjedala i otkazanih izvedbi. Facebook stranica Dnevna doza splitskog kazališnog nereda objavila je fotografiju gledališta s izvedbe Krležine kolosalne drame "Leda", održane 25. rujna, na kojoj se vidi velik broj praznih mjesta.

Već dan poslije druga izvedba Lede otkazana je zbog bolesti glumice. Tu, međutim, nije bio kraj otkazivanjima. Ovoga tjedna s programa su skinute i obje izvedbe predstave "Bolna djeca u cvijeću", zakazane za 30. rujna i 1. listopada, također zbog bolesti glumice.

Tako su u svega nekoliko dana otkazane tri dramske izvedbe, dok je jedina održana „Leda“ odigrana pred vidljivo slabo popunjenim gledalištem.

Iz HNK-a poručuju da tri otkazivanja nemaju zajednički uzrok izvan zdravstvenih okolnosti te da razloga za zabrinutost nema. Vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić pritom naglašava da sezona zapravo još nije ni službeno otvorena - službeni početak obilježit će premijera baleta "Grk Zorba".

Ipak, početak dramskog programa splitskog nacionalnog kazališta svakako je neuobičajen.

Krleža pred praznim sjedalima

Leda, jedna od drama iz Krležina glembajevskog ciklusa, na programu je bila 25. i 26. rujna.

Prva je izvedba održana, ali je pogled prema gledalištu pokazivao velik broj praznih sjedala. Prema podatku koji nam je dostavio HNK Split, za tu su večer prodane 203 ulaznice.

Druga izvedba, zakazana za 26. rujna, nije održana. Kazalište je obavijestilo publiku da se predstava otkazuje zbog bolesti glumice.

Nekoliko dana kasnije stiglo je novo otkazivanje, ovoga puta dvostruko.

Predstava "Bolna djeca u cvijeću" trebala se igrati 30. rujna i 1. listopada na Sceni 55. HNK Split objavio je da se obje izvedbe otkazuju zbog bolesti glumice. Gledateljima koji su već kupili ulaznice ponuđena je zamjena za neku od sljedećih izvedbi ili povrat novca.

Tako su od četiri dramske izvedbe o kojima je riječ - dvije Lede te dvije izvedbe Bolne djece u cvijeću“– tri otkazane, dok je jedina održana "Leda" Cimala 203 prodane ulaznice.

Nova Leda 12. listopada. Alan Ford rasprodan

Sljedeća izvedba „Lede“ zakazana je za 12. listopada u 20 sati. Prema stanju internetske prodaje koje smo provjerili 1. listopada, jedanaest dana prije izvedbe, u gledalištu je još uvijek dostupan velik broj mjesta.

Naravno, do predstave je ostalo dovoljno vremena da se gledalište dodatno popuni pa sadašnje stanje prodaje ne govori koliko će ljudi na kraju gledati predstavu.

Isto tako, ne može se govoriti o općem nedostatku interesa publike za programe splitskog HNK-a. Upravo suprotno, večerašnja izvedba "Alana Forda" je rasprodana, a sinoćnja je bila puna. Razlika između pojedinih naslova zasad pokazuje prije svega da interes publike nije jednak za sve programe.

Župić: Sezona zapravo još nije službeno otvorena

O početku sezone, otkazivanjima i posjećenosti razgovarali smo s vršiteljem dužnosti intendanta HNK Split Božom Župićem.

On prije svega naglašava da nova kazališna sezona, iako su programi i izvedbe već počeli, zapravo još nije službeno otvorena.

Službeno otvorenje bit će obilježeno premijerom baleta „Grk Zorba“, u kojem će uz Balet HNK Split sudjelovati orkestar i zbor Opere te mezzosopranistica.

"Upravo takvi projekti, koji povezuju ansamble i različite izvedbene jezike, predstavljaju jedan od smjerova u kojem želimo razvijati repertoar", kaže Župić.

"Grk Zorba“, dodaje, svojim mediteranskim karakterom, prepoznatljivom glazbom i emotivnim nabojem odabran je kao naslov kojim će HNK simbolički i umjetnički otvoriti sezonu.

Zašto su otkazane čak tri izvedbe?

Na naše pitanje što se dogodilo s trima otkazanim izvedbama u svega nekoliko dana, Župić odgovara da je razlog u sva tri slučaja zdravstvene prirode.

„U sva tri slučaja riječ je isključivo o okolnostima više sile, odnosno o bolestima članova glumačkog ansambla zbog kojih izvedbe, nažalost, nije bilo moguće održati“, rekao nam je.

Problem je, objašnjava, u specifičnosti dramskog repertoarnog kazališta. Za predstave u pravilu ne postoje dvostruke glumačke podjele.

Svaka predstava pripremljena je s konkretnim glumcima pa se u slučaju bolesti jednog od njih ne može jednostavno pronaći zamjena i iste večeri odigrati predstavu.

„To vrijedi neovisno o tome radi li se o velikoj ili maloj ulozi, jer svaka zamjena zahtijeva odgovarajući proces proba i umjetničku pripremu“, objašnjava Župić.

Tvrdi da je otkazivanje posljednja mogućnost za kojom Kazalište poseže.

„Otkazivanje predstave uvijek je posljednja mogućnost i odluka koju kazalište ne donosi olako, posebno zbog publike koja je kupila ulaznice i planirala dolazak“, kaže.

Za "Ledu" prodane 203 ulaznice

Župića smo pitali i o posjećenosti, odnosno o prvoj izvedbi „Lede“, na kojoj je bilo primjetno mnogo praznih mjesta.

Otkrio nam je da su za predstavu 25. rujna prodane 203 ulaznice.

U HNK-u tu brojku ne smatraju zabrinjavajućom.

„Smatramo to sasvim solidnim rezultatom za sam početak programa i svakako nije podatak koji bi upućivao na problem s interesom publike. Pojedine predstave, ovisno o naslovu, terminu i publici kojoj su namijenjene, prirodno imaju različitu dinamiku prodaje“, odgovorio je Župić.

Cijene ulaznica, kaže, nisu se mijenjale i još će neko vrijeme ostati na postojećoj razini.

U nastavak sezone u HNK-u ulaze optimistično i očekuju da će se s ulaskom u puni kazališni ritam povećavati i broj gledatelja.

„Naš je cilj, naravno, pun teatar, a vjerujemo da će se, kako sezona bude odmicala, posjećenost dodatno povećavati“, kaže Župić.

Pritom naglašava da zadaća nacionalnog kazališta nije isključivo napuniti svako sjedalo.

„Zadaća nacionalnog kazališta nije samo ostvarivati što veći broj gledatelja na svakoj pojedinoj izvedbi, nego publici ponuditi kvalitetan, raznovrstan i umjetnički relevantan repertoar – od izrazito popularnih naslova do zahtjevnijih djela dramske, operne i baletne literature“, zaključio je.