Što se događa u Solinu? Učenici ne mogu u dvoranu, sportaši mogu! Ravnateljica: "Ne daj Bože da se nešto korisnicima desi"

Redakciji Dalmacije Danas u subotu, 24. listopada, stigla je dojava građanina da se u školskoj sportskoj dvorani Arapovac u Solinu održava streljačko natjecanje, iako je objekt još početkom veljače zatvoren zbog sigurnosnih razloga. Uz dojavu su dostavljene fotografije iz unutrašnjosti dvorane na kojima se vide natjecatelji, postavljena streljačka oprema, uređena natjecateljska mjesta i ostali sadržaji potrebni za održavanje natjecanja.

U Solinu se od 22. do 25. listopada održavao međunarodni streljački turnir Salona DC Open 2026, u organizaciji Streljačkog društva Dalmacijacement. Riječ je o natjecanju u disciplinama zračne puške i zračnog pištolja, na kojem su nastupali sportaši iz Hrvatske i inozemstva. Fotografije koje su dostavljene redakciji prikazuju streljačke aktivnosti u dvorani Arapovac tijekom održavanja turnira. Zbog okolnosti cijelog slučaja poslano je više novinarskih upita nadležnim institucijama, školi, gradskom komunalnom društvu, ali i organizatorima natjecanja. Dio odgovora u međuvremenu je stigao, uključujući očitovanja ravnateljice škole i Komunalnog društva grada Solina. Međutim, od organizatora natjecanja, Streljačkog društva Dalmacijacement, odgovor na poslani novinarski upit nismo dobili do zaključenja ovog teksta.

Čitatelj tvrdi: "Na prozore su namjerno postavljene plahte kako se ne bi vidjelo natjecanje"

Osim samog održavanja natjecanja, čitatelj koji nam se javio upozorio je na još jedan detalj. Prema njegovim riječima, na prozorima dvorane bile su postavljene plahte, za koje smatra da su imale svrhu zakloniti pogled izvana. "Na prozore dvorane namjerno su postavljene nekakve plahte kako se izvana ne bi vidjelo da se unutra održava natjecanje. Dvorana je zatvorena zbog sigurnosti, a unutra se normalno održava natjecanje", opisao nam je čitatelj. Da se ne radi o novootkrivenom problemu, pokazuje službena obavijest Osnovne škole kraljice Jelene od 30. siječnja 2026. godine. Škola je tada javno objavila da se sportska dvorana Arapovac zatvara od ponedjeljka, 2. veljače, nakon sastanka održanog u uredu župana Splitsko-dalmatinske županije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Grada Solina, Splitsko-dalmatinske županije, nadležnog županijskog odjela i škole. U službenoj obavijesti škole izričito je navedeno da će dvorana biti zatvorena zbog sigurnosnih mjera za sve korisnike.

Dakle, odluka o zatvaranju nije se odnosila samo na učenike, nego na sve korisnike objekta. Ipak, gotovo devet mjeseci poslije u dvorani se ponovno održavaju sportske aktivnosti, što je izazvalo zabrinutost i otvorilo pitanja o njezinu sigurnosnom statusu.

Ravnateljica škole upozorava: "Svi znamo da naša dvorana nije sigurna za korištenje"

Nakon zaprimljene dojave zatraženo je očitovanje nadležnih, uključujući Grad Solin i Osnovnu školu kraljice Jelene. Kontaktirali smo Dalibora Ninčevića, gradonačelnika Grada Solna, ali on nas je uputio na Komunalno društvo grada Solina. Posebno je zanimljiv odgovor ravnateljice škole Vesne Ružić, koja je novinarski upit proslijedila gradskim službama i Komunalnom društvu grada Solina. Jasno je izrazila zabrinutost zbog korištenja dvorane. "S obzirom da je dvorana Arapovac zatvorena o čemu imate dopis (a i dogovor s zajedničkog sastanka) koji je poslan Vama, Splitsko-dalmatinskoj županiji i MZOM, ne znam tko je pustio u večernjim satima ulazak sportskim klubovima u dvoranu i natjecanja preko vikenda", napisala je Ružić.

U nastavku je iznijela još ozbiljnije upozorenje. "Svi znamo da naša dvorana nije sigurna za korištenje i nema niti jedan pozitivan certifikat. Javne nabave i radovi su u tijeku i nije mi jasno tko je odgovoran za ulazak u dvoranu i ne daj Bože da se nešto korisnicima desi", navela je ravnateljica. Na upit je odgovorio Srđan Žižak, diplomirani inženjer strojarstva i direktor Komunalnog društva grada Solina d.o.o., gradskog trgovačkog društva koje upravlja dvoranom u terminima određenima ugovorom s Osnovnom školom kraljice Jelene. Njegov odgovor otkriva kako se dvorana koristi unatoč postojećim tehničkim problemima. Žižak navodi da su Grad Solin i Osnovna škola kraljice Jelene sklopili ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obveze povezane s korištenjem sportske dvorane i pripadajućih površina. Prema njegovim riječima, Komunalno društvo u ime Grada Solina odgovorno je za sigurnost korisnika u terminima kojima raspolaže prema tom ugovoru.

Međutim, sljedeći dio odgovora posebno privlači pozornost. "Tehničkom problemu koje dvorana trenutno ima Društvo je doskočilo nadzorom od strane radnika Društva za vrijeme korištenja dvorane te, što je još važnije limitiranjem broja korisnika dvorane, što Škola nije u mogućnosti napraviti", navodi se u odgovoru. Iz toga proizlazi da gradsko komunalno društvo potvrđuje postojanje tehničkog problema, ali smatra da se korištenje dvorane može omogućiti uz nadzor zaposlenika i ograničavanje broja korisnika. Takvo obrazloženje posebno je zanimljivo u kontekstu ranije odluke o zatvaranju dvorane zbog sigurnosnih razloga. Još jedan važan dio službenog očitovanja odnosi se na odgovornost sportskih klubova i udruga koje koriste dvoranu. Direktor Žižak potvrdio je da se od njihovih ovlaštenih predstavnika zahtijeva potpisivanje posebnih izjava.

"Nadalje, svi ovlašteni zastupnici sportskih klubova i udruga koji koriste dvoranu moraju potpisati izjavu o preuzimanju odgovornosti i upoznatosti s rizicima korištenja, s obzirom na oštećeni parket", stoji u odgovoru.

Dakle, iz službenog očitovanja jasno proizlazi da je parket oštećen, da postoje rizici povezani s korištenjem dvorane te da su predstavnici sportskih klubova i udruga dužni potpisati izjavu kojom potvrđuju upoznatost s tim rizicima i preuzimanje odgovornosti. To otvara posebno važno pitanje: može li potpisivanje takve izjave biti dovoljno da se sportske aktivnosti održavaju u objektu koji je prethodno zatvoren zbog sigurnosnih razloga?

Naime, sama izjava o preuzimanju odgovornosti ne predstavlja stručnu potvrdu sigurnosti objekta niti automatski oslobađa upravitelja njegovih zakonskih obveza.

Zašto učenici ne mogu koristiti dvoranu, a sportaši mogu?

Upravo je to jedno od ključnih pitanja cijelog slučaja. Dvorana je početkom veljače zatvorena zbog sigurnosnih mjera za sve korisnike. Ravnateljica škole u listopadu i dalje upozorava da objekt nije siguran za korištenje, dok Komunalno društvo potvrđuje tehničke probleme, ali dopušta sportske aktivnosti uz određene mjere opreza.

Takva situacija otvara pitanje kriterija prema kojima se određuje tko smije koristiti dvoranu. Posebno je zanimljivo da se u dvorani održalo međunarodno natjecanje, dok sanacija zbog koje bi objekt ponovno trebao postati potpuno funkcionalan još nije provedena. U svojem odgovoru direktor Žižak navodi da Komunalno društvo nastoji održavati dvoranu kako ne bi potpuno propala do početka planiranih radova. "Ovo je privremeno stanje do kraja ove godine, s obzirom na to da je u tijeku postupak za odabir izvođača radova u sklopu sanacije dvorane", poručuje Žižak.

Prema njegovim očekivanjima, početkom 2027. godine dvorana bi trebala ponovno biti potpuno funkcionalna.

Sanacija se planira nakon potpisivanja sporazuma o sufinanciranju između Grada Solina i Splitsko-dalmatinske županije, koja je osnivač Osnovne škole kraljice Jelene. To znači da sanacija u trenutku održavanja međunarodnog streljačkog natjecanja još nije bila završena, dok je postupak odabira izvođača radova još trajao.

Tko je odgovoran za sigurnost korisnika dvorane?

Cijeli slučaj pokazuje različite pristupe korištenju istog javnog objekta. S jedne strane, ravnateljica škole izričito upozorava da dvorana nije sigurna za korištenje i da nema pozitivan certifikat. S druge strane, direktor gradskog komunalnog društva potvrđuje tehničke nedostatke, ali ističe da se oni privremeno rješavaju nadzorom zaposlenika, ograničavanjem broja korisnika i potpisivanjem izjava o odgovornosti.

Unatoč višestrukim upitima i zaprimljenim službenim odgovorima, organizator natjecanja nije dostavio svoje očitovanje. Ostaje ključno pitanje: kako je moguće da se u dvorani zatvorenoj zbog sigurnosti svih korisnika održava međunarodno natjecanje, dok ravnateljica škole upozorava na opasnost, a nadležno komunalno društvo potvrđuje da oštećenja još nisu sanirana?