Što se događa u školama? U SDŽ 316 učenika s nedovoljnim uspjehom, a izostanci u Splitu broje se u milijunima. Evo koliko je neopravdanih

Učenici Splitsko-dalmatinske županije prošlu su školsku godinu završili s prosječnom ocjenom 4,24, no iza tog rezultata kriju se velike razlike. Dok u pojedinim splitskim osnovnim školama više od 70 posto učenika prolazi s odličnim uspjehom, u nekim srednjim školama odlikaša je manje od pet posto. Istodobno, samo u Splitu zabilježeno je više od 2,3 milijuna izostanaka. Provjerili smo što pokazuju najnoviji podaci Školskog e-Rudnika.

Hrvatski učenici tijekom prošle školske godine, 2025./2026., iz školskih su klupa izostali gotovo 38,6 milijuna sati. Prema podacima Školskog e-Rudnika, čak 37.882.571 izostanak bio je opravdan, dok su 715.052 sata evidentirana kao neopravdana. Iako je u odnosu na prethodnu školsku godinu ukupan broj izostanaka smanjen za više od milijun sati, brojke su i dalje visoke. Svaki je učenik u Hrvatskoj u prosjeku izostao gotovo 90 školskih sati, što okvirno odgovara dvama tjednima nastave. Najviše opravdanih izostanaka po učeniku zabilježeno je u Gradu Zagrebu, gdje prosjek iznosi 93,73 sata, a slijedi Istarska županija s 90,80 sati.

A kakva je situacija u Dalmaciji? Provjerili smo podatke za Splitsko-dalmatinsku županiju te detaljnije analizirali uspjeh i izostanke učenika u splitskim osnovnim i srednjim školama. Rezultati otkrivaju velike razlike, osobito kada se usporede osnovnoškolci i srednjoškolci.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji više od 22 tisuće odlikaša

Prema podacima Školskog e-Rudnika, na području Splitsko-dalmatinske županije evidentiran je ukupno 51.601 učenik, od kojih je 51.193 imalo zaključene ocjene. Prosječan opći uspjeh iznosi 4,24, a odličan uspjeh ostvarilo je 22.165 učenika. Među njima je 6.753 učenika školsku godinu završilo s prosjekom 5,0, što čini 13,19 posto. S druge strane, nedovoljan opći uspjeh evidentiran je kod 316 učenika, odnosno 0,62 posto.

Kada je riječ o izostancima, prosječan učenik u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom školske godine izostao je 88,22 školska sata. Od toga je 86,69 sati opravdano, a 1,53 neopravdano.

No, ukupni prosjek ne otkriva cijelu sliku. Znatno veće razlike pojavljuju se kada se zasebno analiziraju osnovne i srednje škole.

Više od polovice osnovnoškolaca završilo s odličnim uspjehom

U osnovnim školama Splitsko-dalmatinske županije evidentirana su 33.792 učenika, od kojih je 33.468 imalo zaključene ocjene. Njihov prosječan opći uspjeh iznosi visokih 4,46.

Čak 18.807 osnovnoškolaca ostvarilo je odličan uspjeh, što znači da je 56,19 posto učenika sa zaključenim ocjenama školsku godinu završilo s odličnim. Pritom je njih 6.452 imalo prosjek 5,0. Nedovoljan opći uspjeh zabilježen je kod 48 osnovnoškolaca, odnosno 0,14 posto.

Osnovnoškolci su u prosjeku izostali 69,32 školska sata, pri čemu se 69,05 sati odnosi na opravdane, a svega 0,27 na neopravdane izostanke.

U srednjim školama Splitsko-dalmatinske županije evidentirano je 17.809 učenika, od kojih je 17.725 imalo zaključene ocjene. Prosječan uspjeh srednjoškolaca iznosi 3,83, što je za 0,63 manje nego u osnovnim školama. Odličan uspjeh ostvarilo je 3.358 učenika, odnosno 18,94 posto, dok je samo 301 srednjoškolac imao prosjek 5,0. To predstavlja svega 1,70 posto učenika sa zaključenim ocjenama. Istodobno, nedovoljan opći uspjeh zabilježen je kod 268 srednjoškolaca, odnosno 1,51 posto.

Posebno se ističu izostanci. Srednjoškolci su u prosjeku izostali čak 124,09 sati, od čega je 120,16 opravdanih, a 3,92 neopravdana sata. To znači da srednjoškolci u prosjeku imaju gotovo 55 izostanaka više od osnovnoškolaca.

Samo u Splitu više od 2,3 milijuna izostanaka

Kada se izdvoje podaci za grad Split, evidentirano je ukupno 23.877 učenika, a prosječan opći uspjeh iznosi 4,21. Odličan uspjeh ostvarilo je 9.829 učenika, odnosno 41,17 posto, dok je njih 2.822 školsku godinu završilo s prosjekom 5,0. Nedovoljan opći uspjeh evidentiran je kod 202 učenika, odnosno 0,85 posto.

No, posebno je zanimljiva statistika izostanaka.

U splitskim školama tijekom prošle školske godine zabilježeno je ukupno 2.315.096 izostanaka, od kojih je 2.268.697 opravdanih, a 46.399 neopravdanih.