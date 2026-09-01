Što se događa u ovoj hrvatskoj bolnici? Smrt u čekaonici, benzin u krvi, ljepilo u oku

Smrt 39-godišnjeg Luke Palatinuša u čekaonici Županijske bolnice Čakovec još je jedan slučaj iz te ustanove koji je privukao pažnju javnosti zbog mogućeg propusta u postupanju prema pacijentu.

"Molio ih je da ga prime"

Njegova smrt u noći na 20. kolovoza u Županijskoj bolnici Čakovec potaknula je obitelj da javno progovori o, kako tvrde, propustima u njegovom zbrinjavanju.

Lukin otac Stjepan Palatinuš za eMedjimurje.hr je naveo da su u obitelji generacijski prisutni problemi s tlakom te je ogorčeno tvrdio kako osoblje nije dovoljno ozbiljno shvatilo stanje njegova sina. Prema očevim riječima, Luka se srušio u bolničkoj čekaonici oko 1:30 sati dok mu je supruga išla donijeti vode, nakon što je prethodno uzalud molio da ga prime na pregled.

"Da sam ja liječnik i da mi mladi čovjek dođe s bolovima u prsima i tlakom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio, ja bih ga odmah uzeo na red", poručio je Stjepan Palatinuš. "Dok su čekali, rekao je svojoj supruzi neka mu donese hladne vode. Kada se vratila s vodom, Luke više nije bilo… a molio ih je da ga prime", rekao je kroz suze za eMeđimurje.

Iz Županijske bolnice Čakovec tvrde da je Palatinuš odmah pregledan i obrađen te da je nakon terapije, kada je rekao da mu se tegobe povlače, ostao u bolnici čekati kontrolnu obradu.

Njegov boravak u čekaonici, tvrde, bio je dio medicinske opservacije, a stanje mu se potom naglo i nepredvidivo pogoršalo. Bolnica je nakon njegove smrti provela izvanredni unutarnji nadzor i stručnu analizu.

"Rekli su mi da mi kruli u želucu"

Javnosti se obratio još jedan pacijent sa sličnim iskustvom s ovom bolnicom. Tomica Horvat iz Nedelišća za RTL tvrdi da su ga u čakovečkoj bolnici otpustili s teškim srčanim problemima. Horvat je 16. lipnja u pola dva ujutro došao na hitni prijem čakovečke bolnice. Liječnicima je pustio i snimku zvuka vlastitog srca, za koji su mu, kako kaže, rekli da mu "kruli u želucu".

Pomoć je zatim potražio kod kardiologinje koja je zaposlena u čakovečkoj bolnici, ali radi i privatno. Preporučila mu je snimanje krvnih žila. "Onda sam otišao sljedećoj doktorici koja isto radi u čakovečkoj bolnici, moleći ih da to napravimo u Čakovcu, da ne idemo u Zagreb. Ona je rekla da je sve u redu, ali da ipak odem u Zagreb jer ću ovdje čekati dva, tri mjeseca", otkriva Horvat.

U privatnu polikliniku u Zagrebu stigao je 15. srpnja. "Tamo je nastala panika, rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak i pitali kako sam uopće stigao živ. Organizirali su hitni prijevoz, odvezli me u bolnicu u Zagrebu i drugo sam jutro bio na postupku. Ugradili su mi stent i dva balona, spasili su me", tvrdi Horvat.

Dvaput ga slali kući iz bolnice prije nego je preminuo

Slučajevi Horvata i Palatinuša nisu jedini koji su posljednjih godina privukli pažnju javnosti.

Poznat je slučaj sedamdesetogodišnjeg muškarca koji je početkom ožujka brutalno napadnut u Čakovcu. Njega je 36-godišnji poznanik namamio u napuštenu kuću u Čakovcu, gdje ga je silovao, pretukao i opljačkao pod prijetnjom nožem.

Unatoč teškim ozljedama, muškarac je uspio sam doći do Županijske bolnice Čakovec, gdje su ga liječnici pregledali i pustili kući. Sljedećeg dana sam je otišao prijaviti zločin policiji, koja ga je ponovno odvela u bolnicu. No, i drugi put je dobio otpusnicu jer su liječnici procijenili da nije bilo potrebe da ga zadrže. Na kraju je hospitaliziran u bolnici u Novom Marofu, gdje je preminuo.

Oštetili mu nosnu kost, zrak mu ušao u lubanju

Iste godine zabilježen je i slučaj pacijenta koji je u ovu bolnicu došao zbog krvarenja iz nosa. Prilikom zaustavljanja krvarenja, oštećena mu je nosna kost.

'Liječnica mu je zaustavila krvarenje pomoću stavljanja tampona u nos. No došlo je do oštećenja kosti, a upravo je kroz ranu krenuo ulaziti zrak u lubanjsku šupljinu i na taj se način može oštetiti mozak. Pacijent je hitno prebačen na operaciju u Zagreb', za 24 sata navode izvori dobro upoznati sa slučajem.

Ravnatelj odjela otorinolaringologije Bojan Levačić je kratko poručio da "ovo nije bio neželjen događaj. Sve je napravljeno po pravilima, no ne mogu vam govoriti o tome".

Žena primila krivi krvni pripravak, uskoro je umrla

Krajem prosinca 2024., žena je umrla u bolnici u Čakovcu tri dana nakon što je na Odjelu za internističku onkologiju i hematologiju primila pogrešan krvni pripravak - koncentrat trombocita. Informaciju su za Index potvrdili iz Županijske bolnice Čakovec.

No, tvrde, smrt nije povezana s pripravkom, već osnovnom bolesti pacijentice. Kažu i da su odmah pokrenuli izvanredni unutarnji nadzor "nesretnog događaja" te obavijestili nadležno ministarstvo.

Dječaku doktorica stavila ljepilo u oko

U istoj bolnici došlo je do problema prilikom saniranja ozljede na području glave šestogodišnjeg djeteta. Događaj je to iz kolovoza 2022. U pritužbi koju je majka uputila bolnici, stoji da je liječnica prilikom saniranja rane ljepilo istisnula u oko dječaka umjesto na mjesto iznad oka.

Zbog toga se dječaku zalijepila unutrašnjost oka i vanjski dio trepavica s vjeđama, što mu je izazvalo strašne bolove i traume, kaže majka. Iz bolnice su tada poručili da su svjesni propusta i da posljedica po dijete neće biti, prenosi Index.

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