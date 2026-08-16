Što se događa u Omišu? Na terenu je 200 djelatnika HEP-a, vodovoda...

Nakon katastrofalnog požara koji je odnio jedan život, teško ozlijedio nekoliko ljudi i prouzročio veliku materijalnu štetu, život se postupno vraća na omiško područje. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je na HRT-u da će procjena štete početi nakon službenog proglašenja završetka požara, a cijeli postupak mogao bi trajati nekoliko mjeseci.

Struja se vraća kućanstvima

Na terenu je više od 200 djelatnika HEP-a, vodovoda i drugih službi. Močić je rekao da je do jučer struja vraćena u 60 do 70 posto kućanstava te očekuje da će danas biti priključen i ostatak.

Prometnice su raščišćene, a većina izgorjelih automobila premještena je na lokaciju koju je osigurao Grad.

- Polako se vraća život. Ogromna većina kuća ostala je nagorena, na ovaj ili onaj način, ali dovoljna za život i ljudi se vraćaju. Mi idemo dalje, nema druge, poručio je Močić.

Dodao je da su se stanovnici čiji su domovi stradali sklonili kod drugih ljudi te da su vatrogasci, unatoč katastrofalnim razmjerima požara, spasili brojne kuće koje su bile potpuno okružene vatrom. Većina turista u međuvremenu je otišla, a u grad su stigli novi gosti.

Procjena štete u tri koraka

Procjena štete počet će nakon što službeno bude proglašen završetak požara. Gradske ekipe najprije će obići cijelo zahvaćeno područje i obaviti prvu procjenu, nakon čega će građani dobiti rok za podnošenje prijava.

Potom će stručna komisija, u kojoj bi trebali biti agronomi, inženjeri, građevinari i električari, pregledati i kategorizirati prijavljenu štetu. Zaključci će zatim biti upućeni Županiji i državi.

- Ne želim da itko bude oštećen, a nadam se da će država biti izdašna, kao što je bila i prvi put, rekao je Močić.

Upozorio je da će teško biti dobiti naknadu za nezakonito izgrađene i nelegalizirane objekte.

- Mi ćemo pomoći na svaki način, svakome, ali bez zakonske osnove to ne ide, naglasio je.

Traži promjenu zakona

Govoreći o poukama nakon požara, Močić je ocijenio da zakonski okvir lokalnim vlastima otežava čišćenje zapuštenog privatnog zemljišta. Smatra da bi trebalo omogućiti uklanjanje raslinja kada vatrogasna zajednica procijeni da ono predstavlja opasnost, neovisno o vlasništvu zemljišta.

- Apelirali smo cijelu godinu da ljudi očiste prostor oko sebe, prate što se događa i dogovore se sa susjedima kako bi opasnost za sve bila manja, rekao je.

Grad će pojačati motrenje kamerama i dronovima, no Močić ističe da i građani moraju pratiti stanje te odmah prijavljivati opasnost.

"Za mene je to terorizam”

Uzrok požara još nije utvrđen. Na pitanje trebaju li kazne biti strože ako se pokaže da požar nije izbio slučajno, Močić je odgovorio da bi morale biti znatno veće.

- Za mene je ovo čin terorizma. Ovo je napad na našu državu i naše društvo. Moglo je biti više žrtava ili proći bez žrtava, svejedno. Ovo je napad na naše postojanje na ovim prostorima i za mene je to terorizam, rekao je.

Močić je naglasio da je Omiš ranjen grad, ali da se život već vraća na njegove ulice.

- Materijalno se može nadomjestiti i izgraditi. Izgubljeni život ne može se vratiti, a sve drugo, dok smo živi, možemo popraviti, zaključio je.