Jedna od najpoznatijih hrvatskih plaža, Zlatni rat u Bolu, ulazi u novi ciklus stručnog praćenja i analize promjena svojega oblika. Javna ustanova More i krš, koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije, objavila je otvoreni postupak javne nabave za praćenje i analizu procesa prihranjivanja plaže. Riječ je o poslu čija je procijenjena vrijednost 395.000 eura bez PDV-a, a ugovor bi trebao trajati 24 mjeseca.

Ponude se zaprimaju do 23. prosinca u 12 sati, a projekt bi trebao dati detaljniji uvid u to kako se jedna od najprepoznatljivijih prirodnih atrakcija na Jadranu mijenja pod utjecajem mora, vjetra i ljudskih zahvata. Važno je odmah naglasiti da se ne radi o samoj nabavi šljunka ni o radovima na nasipavanju, nego o stručnom monitoringu i modeliranju promjena. Upravo zato ovaj projekt može biti važan temelj za buduće odluke o očuvanju i upravljanju Zlatnim ratom.

Pratit će se valovi, morske struje i pomicanje šljunka

Prema objavljenoj dokumentaciji, planira se uspostava sustava za praćenje morfoloških, oceanografskih i okolišnih procesa na području plaže i okolnog priobalja. To znači da će stručnjaci pratiti morske struje, valove, sedimentaciju, pomicanje šljunka te procese prirodne i umjetne prihrane. Time bi se trebalo dobiti znatno precizniju sliku o tome kako Zlatni rat reagira na različite vremenske i morske uvjete.

Posebno je zanimljivo što projekt uključuje i izradu prognostičkih modela budućih promjena, odnosno pokušaj predviđanja kako bi se plaža mogla ponašati u narednim godinama. Takvi modeli mogu biti vrlo važni u vremenu sve izraženijih klimatskih promjena, rasta razine mora i promjena u dinamici valova i oborina. Drugim riječima, cilj nije samo opisati sadašnje stanje, nego i dobiti alat za pametnije upravljanje budućim zahvatima.

Projekt nije isto što i prihranjivanje plaže

Iako se iznos od 395 tisuća eura na prvi pogled može činiti kao ulaganje u fizičke radove na plaži, natječaj se odnosi na praćenje i analizu, a ne na konkretno nasipavanje ili sanaciju. To je važna razlika jer se u javnosti često miješaju troškovi istraživanja i troškovi samih zahvata. U ovom slučaju riječ je o ulaganju u podatke, modele i stručne podloge koje bi tek kasnije mogle utjecati na odluke o mogućim radovima.

Za Zlatni rat, koji svoj karakteristični oblik duguje upravo stalnoj interakciji mora, vjetra i šljunka, takav pristup ima smisla. Bez kvalitetnih i dugoročnih mjerenja teško je sa sigurnošću reći koje su mjere korisne, a koje bi mogle imati neželjene posljedice. Zato ovaj projekt može postati važan alat u zaštiti jednog od najvrjednijih prirodnih simbola Dalmacije.

Ključno je pitanje hoće li podaci biti javno dostupni

Jedno od važnijih pitanja za lokalnu zajednicu, ali i širu javnost, jest hoće li rezultati monitoringa biti transparentni i javno dostupni. Naime, promjene na Zlatnom ratu godinama izazivaju veliko zanimanje, kako među stručnjacima, tako i među građanima, turističkim djelatnicima i ljubiteljima Brača. Ako se podaci budu redovito objavljivali, to bi moglo pridonijeti boljem razumijevanju procesa koji oblikuju ovu plažu.

Za DD će biti posebno zanimljivo doznati koji će se konkretni uređaji postaviti, koliko će dugo trajati pojedina mjerenja i kako će se rezultati predstavljati javnosti. Također, važno je razjasniti planira li se na temelju ovoga projekta i promjena pristupa prihranjivanju plaže u budućnosti. Odgovori na ta pitanja mogli bi otkriti ne samo što se događa sa Zlatnim ratom danas, nego i kako će izgledati sutra.