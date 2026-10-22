Što se događa sa srcem ako redovito jedete sardine iz konzerve? Evo što kaže kardiolog

Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama, kvalitetnim proteinima i vitaminima, zbog čega ga nutricionisti i kardiolozi često preporučuju. Ipak, postoji pristupačnija alternativa koja nudi mnoge slične zdravstvene prednosti, a može se pronaći u gotovo svakoj trgovini.

Riječ je o sardinama, maloj plavoj ribi koja se najčešće prodaje u konzervama, a koju mnogi nepravedno podcjenjuju. Prema riječima američkih kardiologa, sardine su odličan izbor za one koji žele brinuti o zdravlju srca, a pritom ne trošiti mnogo novca na prehranu.

Američki kardiolog dr. Bradley Serwer za Parade ističe da losos nije jedina riba bogata omega-3 masnim kiselinama. Značajne količine tih korisnih masti sadrže i sardine, pastrva, skuša i haringa.

Posebno su važne omega-3 masne kiseline EPA i DHA, koje imaju značajnu ulogu u očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sustava. Pomažu u snižavanju povišene razine triglicerida u krvi, a redovita konzumacija ribe bogate tim masnoćama povezuje se s manjim rizikom od određenih srčanih bolesti, prenosi N1.

Sardine sadrže i druge važne hranjive tvari

Osim omega-3 masnih kiselina, sardine su izvor vitamina D, koji je potreban za brojne funkcije organizma, među ostalim za zdravlje kostiju i normalan rad mišića. Sadrže i vitamin B12, važan za stvaranje crvenih krvnih stanica i funkcioniranje živčanog sustava, kao i selen, mineral koji sudjeluje u zaštiti stanica od oksidativnog stresa.

Dodatna prednost sardina iz konzerve jest kalcij. Ako se jedu zajedno s njihovim sitnim, termički omekšanim kostima, mogu osigurati znatnu količinu tog minerala, posebno važnog za očuvanje zdravlja kostiju.

Za razliku od svježe ribe, sardine iz konzerve imaju dug rok trajanja i ne zahtijevaju posebnu pripremu. Mogu se jesti uz integralni kruh, dodavati salatama ili kombinirati s povrćem, maslinovim uljem i limunovim sokom.

Na količinu soli treba obratiti pozornost

Ipak, nisu sve konzerve jednako dobar izbor. Osobe koje paze na krvni tlak trebale bi obratiti pozornost na količinu soli jer neki konzervirani proizvodi mogu sadržavati znatne količine natrija.

Sardine konzervirane u vodi ili maslinovu ulju mogu biti praktičan izbor za one koji žele imati bolju kontrolu nad sastavom obroka.

Još jedna njihova prednost jest to što, kao male ribe koje se hrane niže u hranidbenom lancu, uglavnom sadrže vrlo malo žive u usporedbi s velikim grabežljivim vrstama riba, prenosi N1.

Američko udruženje za srce preporučuje konzumaciju ribe najmanje dvaput tjedno, pri čemu prednost treba dati masnijim vrstama bogatima omega-3 masnim kiselinama. Među preporučenim vrstama nalaze se upravo sardine, skuša, haringa i losos.

Iako nijedna pojedinačna namirnica ne može spriječiti bolesti srca, redovito uključivanje sardina u raznoliku i uravnoteženu prehranu jednostavan je način za unos korisnih masnih kiselina, proteina i važnih mikronutrijenata.

Zato pri sljedećem odabiru između skupog fileta lososa i obične konzerve sardina vrijedi imati na umu da i znatno jeftinija opcija može imati važno mjesto u prehrani koja pridonosi zdravlju srca.