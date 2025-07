ŠTO SE DOGAĐA SA SPLIĆANIMA? Poznati restoran izgleda kao da se nalazi u Bangladešu, iako je i to upitno

U jednom od splitskih trgovačkih centara, točnije u prostoru lanca brze prehrane, zatečen je potpuni nered koji je zgrozio posjetitelje. Ambalaža razbacana po podu, prepunjeni stolovi, ostaci hrane i smeće koje se nije čistilo, kako se čini, satima – slika koja više podsjeća na napušteni prostor nego na aktivni ugostiteljski objekt.

"Gledam oko sebe i ne mogu vjerovati. Ljudi jedva nađu gdje sjesti, a kad i sjednu – dočeka ih stol ljepljiv od gaziranih pića i hrpa salveta. Gazimo po kutijama i slamkama", kazala je jedna ogorčena posjetiteljica.

Pitanje je zbog čega je ugostiteljski objekt u ovakvom stanju - zbog prevelikog broja posjetitelja koji jednostavno samo ostave sve na stolu za kojim su sjedili ili premalo osoblja, no činjenica je da u ljetnim mjesecima, s visokim temperaturama i povećanim brojem posjetitelja, ovakvo stanje može postati i zdravstveni rizik.

Inače, praksa je u ovakvim lancima brze prehrane da kupci, nakon što pojedu, ambalažu bace u za to predviđene kante. No, pitanje je što se ovdje dogodilo? Jesu li kante već bile prekrcane ili su ljudi samo prelijeni za odnijeti stvari na za to predviđeno mjesto?