Banane su omiljeno voće mnogih ljudi, a zbog svoje hranjive vrijednosti i praktičnosti često se nalaze na svakodnevnom jelovniku. Bogate su prirodnim šećerima, vlaknima i važnim hranjivim tvarima, no njihov utjecaj na razinu šećera u krvi nije uvijek jednak. Naime, veliku ulogu imaju količina koju pojedemo, ali i stupanj zrelosti ploda.

Prema informacijama Škole javnog zdravstva T. H. Chan pri Sveučilištu Harvard, jedna banana srednje veličine u zrelom stanju sadrži oko 15 grama šećera i približno tri grama prehrambenih vlakana.

Zašto je važno koliko je banana zrela?

Iako sadrže šećer, banane ne moraju izazvati nagli porast glukoze u krvi. Razlog su vlakna koja usporavaju razgradnju i apsorpciju ugljikohidrata. Prema podacima Američkog udruženja za dijabetes, zrela banana ima glikemijski indeks 51, što je svrstava među namirnice s niskim glikemijskim indeksom.

Ipak, postoji važna razlika između zelenih i potpuno zrelih banana. Dok su još zelenkaste i čvrste, sadrže više otpornog škroba, vrste ugljikohidrata koja se probavlja sporije i djeluje slično prehrambenim vlaknima. Zbog toga takve banane mogu imati blaži učinak na porast šećera u krvi.

Tijekom sazrijevanja mijenja se njihov sastav. Škrob se postupno razgrađuje u jednostavnije šećere, a plod postaje mekši i slađi. Upravo zato banana s brojnim smeđim točkicama na kori može dovesti do bržeg povećanja razine glukoze nego ona koja još nije potpuno sazrela.

S čime je najbolje kombinirati banane?

Stručnjaci za prehranu naglašavaju da šećeri prisutni u cjelovitom voću nisu isto što i dodani šećeri iz slatkiša i drugih industrijski prerađenih proizvoda. Voće, osim prirodnih šećera, osigurava vlakna i druge korisne hranjive sastojke.

Osobama koje žele izbjeći veće oscilacije šećera u krvi preporučuje se da banane ne jedu uvijek samostalno, nego ih kombiniraju s izvorima proteina ili zdravih masnoća. Primjerice, banana uz šaku badema, nekoliko oraha ili običan jogurt može biti dobar izbor za doručak ili međuobrok.

Takav obrok može usporiti apsorpciju ugljikohidrata, produljiti osjećaj sitosti i pridonijeti ravnomjernijoj opskrbi organizma energijom.

Svakodnevno jedenje banana stoga ne mora biti problem, čak ni za osobe koje paze na unos šećera. Najvažnije je voditi računa o veličini porcije, zrelosti voća i ukupnom sastavu prehrane. Uz umjerenu konzumaciju i pravilno kombiniranje namirnica, banane mogu ostati vrijedan dio uravnoteženog jelovnika.