Što se događa sa šećerom u krvi ako prošećete nakon večere?

Razina šećera u krvi nakon obroka prirodno raste, a na veličinu tog porasta utječu vrsta i količina hrane, ali i način na koji organizam probavlja i iskorištava glukozu. Jedna vrlo jednostavna navika može pomoći ublažiti taj skok – kratka šetnja nakon večere.

Mišići tijekom hodanja koriste glukozu

Tijekom hodanja aktiviraju se mišići kojima je potrebna energija pa počinju koristiti više glukoze iz krvi. Time se može smanjiti količina glukoze koja nakon obroka ostaje u krvotoku.

Istraživanja pokazuju da tjelesna aktivnost nakon jela može sniziti razinu šećera u krvi u usporedbi s mirovanjem. Šetnja nakon večere mogla bi biti posebno korisna jer večernji obrok često sadrži više ugljikohidrata, a nakon njega ljudi uglavnom imaju manje fizičke aktivnosti.

Važno je i vrijeme. Korisno je krenuti u šetnju relativno brzo nakon jela, umjesto čekati dulje vrijeme, a za pozitivan učinak nije potreban dug trening. Već desetak minuta hodanja nakon obroka može pomoći ublažiti porast šećera u krvi.

Ne morate nužno hodati

Sličan učinak mogu imati i druge aktivnosti koje pokreću mišiće. Vožnja bicikla, ples, vrtlarenje ili obavljanje kućanskih poslova također mogu pomoći tijelu da iskoristi glukozu nakon obroka.

Drugim riječima, umjesto da nakon večere odmah sjednete ili legnete, nekoliko minuta laganog kretanja može biti jednostavan način za bolju kontrolu šećera u krvi.