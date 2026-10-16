Što se događa s vremenom? Gdje su nestale jesenske ciklone? Stabilno će biti sljedećih dana, evo kada stiže promjena

Posljednjih dana ponovno se ustalilo stabilno vrijeme, a današnjim danom ušli smo u drugu polovinu klimatološke jeseni. Iako je prošli tjedan donio kišu, mjestimice i obilniju, ovaj dio Europe i dalje je pogođen izraženom sušom. To se najbolje vidi po hidrološkoj situaciji, među ostalim, i dalmatinskih rijeka. Bit će potrebne stotine litara oborine pod Dinaridima da se situacije počne vraćati u normalu.

A ako se gleda sinoptička situacija sljedećih desetak dana, usprkos prodoru vlažnijeg zraka sljedeći tjedan, nad većim dijelom Europe će dominirati prostrana kontinentalna anticiklona, blokirajući ili reducirajući utjecaj Atlantika na vrijeme nad Starim kontinentom.

Ostatak tjedna proći će u znaku stabilnog vremena. Baš kao i zadnjih dana, noći će biti hladne, a dani topli. Danas će ujutro i ponovno navečer biti nešto bure, ali će se prema kraju tjedna vjetar gotovo potpuno smiriti.

Stabilno će biti i u početkom sljedećeg tjedna potom je moguća prolazna promjena vremena.

Danas će biti pretežno sunčano. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka od 7 do 12°C u Dalmatinskoj zagori, od 12 do 17°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 21 do 24°C.

Pretežno ili djelomično sunčano bit će tijekom subote. Ujutro slaba do umjerena bura, danju slab jugozapadnjak do zapadnjak ili tiho. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 8°C u Dalmatinskoj zagori, od 9 do 15°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature u padu, od 17 do 22°C.

Pretežno sunčano će biti i tijekom nedjelje. Puhat će slab dnevni vjetar ili će biti tiho. Jutro će biti prohladno, a u nekim kotlinama Dalmatinske zagore pri tlu je moguć slab mraz. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

Ponedjeljak i prvi dio utorka donose pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar i neznatno višu temperaturu zraka u odnosi na nedjelju. U drugom dijelu utorka moguće je porast naoblake i jugo na moru kao uvod u prolaznu promjenu vremena od srijede kada je moguće povremena kiša. Jugo će ojačati, a osobito će noćne temperature zraka biti u značajnom porastu. Ipak, čini se da će se vrijeme u dane sljedećeg vikenda postupno stabilizirati.