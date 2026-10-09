Što se događa s tunelom Sveti Ilija? Već su ga popravljali, a sada slijedi zatvaranje na 90 radnih dana

Tunel Sveti Ilija, jedna od najvažnijih prometnih veza između Makarske rivijere i Imotske krajine, od 18. listopada bit će potpuno zatvoren za promet zbog radova na sanaciji sustava odvodnje. Predviđeno trajanje radova iznosi čak 90 radnih dana, što je izazvalo zabrinutost među vozačima koji svakodnevno koriste ovu prometnicu, osobito onima koji putuju na posao između obale i zaleđa.

Međutim, najnoviji radovi otvaraju i pitanje stanja samog tunela, koji je u promet pušten u srpnju 2013. godine. Naime, problemi s revizijskim oknima sustava odvodnje nisu novost, a na istim su se dijelovima tunelske infrastrukture radovi izvodili i prije sedam godina.

Još u ožujku 2019. godine tunel je bio potpuno zatvoren pet dana, od 4. do 8. ožujka, upravo zbog sanacije revizijskih okana. Vozači su tada, kao što će morati i tijekom predstojećih radova, bili prisiljeni koristiti alternativne prometne pravce.

Tunel je zatvaran više puta

Tijekom proteklih godina tunel Sveti Ilija zatvaran je u više navrata. Dio zatvaranja odnosio se na redovito održavanje tunelske opreme, dok su pojedina bila povezana s dodatnim radovima na infrastrukturi.

Tako je tijekom 2023. godine promet povremeno obustavljan zbog održavanja, a u listopadu 2024. tunel je bio zatvoren tijekom pet uzastopnih noći. Novo višednevno zatvaranje uslijedilo je od 24. do 29. ožujka 2025. godine, također zbog radova na održavanju, dok su dodatne noćne obustave prometa zabilježene u travnju iste godine.

Ipak, važno je naglasiti kako sva dosadašnja zatvaranja nisu bila posljedica problema s odvodnjom. Redovito održavanje tunelske opreme sastavni je dio sigurnog funkcioniranja ovakvih prometnih objekata, no ponavljanje zahvata na revizijskim oknima otvara pitanje njihove dugoročne funkcionalnosti.

Pregledana 84 revizijska okna, utvrđeni nedostaci

Kako piše portal Pod Biokovom, posebno su zanimljivi nalazi pregleda sustava odvodnje iz svibnja 2024. godine, kada su evidentirana ukupno 84 revizijska okna.

Prema podacima iz ranije objavljene projektne dokumentacije, beton okana općenito je bio u dobrom stanju, ali su na pojedinim dijelovima zabilježena oštećenja i nedostaci koji zahtijevaju sanaciju.

Među utvrđenim problemima navode se oštećenja poklopaca i njihovih okvira, armiranobetonskih ploča te oslonaca. U dokumentaciji su evidentirani i nedostaci u reprofilaciji zidova pojedinih okana koja su već bila sanirana.

Upravo taj podatak otvara pitanje učinkovitosti prethodnih zahvata. Ako su pojedina revizijska okna već popravljana, a naknadnim pregledima ponovno su utvrđeni nedostaci, postavlja se pitanje zbog čega raniji radovi nisu bili dovoljni za dugoročno rješavanje problema.

Sanacija vrijedna 221 tisuću eura

Za najnovije radove angažirana je zagrebačka tvrtka Hidrostres, a vrijednost ugovorenog posla, prema ranije objavljenim podacima, iznosi približno 177 tisuća eura bez PDV-a, odnosno oko 221 tisuću eura s PDV-om.

Radovi bi trebali početi 18. listopada, a ugovoreni rok izvođenja iznosi 90 radnih dana. Zbog tehnologije izvođenja sanacije tunel će tijekom radova biti potpuno zatvoren za sav promet.

Vozači će za to vrijeme morati koristiti obilazni pravac preko Grubina, Ciste Provo i Dubaca, što će znatno produljiti putovanje između Makarske rivijere i Imotske krajine.

Prema navodima Hrvatskih cesta, cilj zahvata jest osigurati dugoročnu funkcionalnost sustava odvodnje te omogućiti sigurno i pouzdano korištenje tunela.

Najveći problem za ljude koji svakodnevno putuju na posao

Zatvaranje tunela posebno će pogoditi stanovnike Imotske krajine koji svakodnevno odlaze na posao u Makarsku i druga mjesta na rivijeri. Za mnoge od njih tunel Sveti Ilija predstavlja najbržu i najpraktičniju vezu između mjesta stanovanja i radnog mjesta.

Istodobno, stanovnicima Makarske rivijere tunel omogućuje izravniji pristup autocesti A1, zbog čega će njegovo zatvaranje utjecati i na promet prema unutrašnjosti Dalmacije.

Iako Hrvatske ceste najavljuju da će nova sanacija osigurati dugoročnu funkcionalnost odvodnje, ostaje otvoreno pitanje zbog čega je na infrastrukturi tunela, otvorenog prije samo 13 godina, ponovno potreban opsežniji zahvat.

Posebno je važno razjasniti jesu li novi radovi posljedica oštećenja nastalih tijekom redovitog korištenja, nedostataka prethodnih sanacija ili drugih tehničkih okolnosti.

Za tisuće vozača koji koriste ovu prometnicu najvažnije je, međutim, hoće li najavljena sanacija napokon osigurati trajno rješenje i spriječiti nova dugotrajna zatvaranja tunela Sveti Ilija.