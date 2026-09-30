ŠTO SE DOGAĐA S POZNATIM SPLITSKIM KAFIĆEM? Na vratima osvanula misteriozna poruka o 4,30 eura

Neobična obavijest osvanula je na vratima poznatog splitskog kafića Senna u Zagrebačkoj ulici, a poruka vlasnika ubrzo je privukla pažnju i na društvenim mrežama.

Kafić je trenutačno zatvoren, a prema obavijesti istaknutoj na ulazu, svoja bi vrata gostima ponovno trebao otvoriti 16. listopada.

Ipak, najviše pažnje izazvao je dodatak poruci u kojem stoji kako se lokal ovaj put otvara „zbog 4,30 eura“.

Uz tu neobičnu rečenicu gostima su zahvalili te poručili kako se uskoro ponovno vide.

Fotografija obavijesti završila je i na Redditu, gdje je privukla pažnju korisnika.