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ŠTO SE DOGAĐA S POZNATIM SPLITSKIM KAFIĆEM? Na vratima osvanula misteriozna poruka o 4,30 eura

Na vratima kultnog splitskog kafića osvanula neobična poruka
senna

Neobična obavijest osvanula je na vratima poznatog splitskog kafića Senna u Zagrebačkoj ulici, a poruka vlasnika ubrzo je privukla pažnju i na društvenim mrežama.

Kafić je trenutačno zatvoren, a prema obavijesti istaknutoj na ulazu, svoja bi vrata gostima ponovno trebao otvoriti 16. listopada.

Ipak, najviše pažnje izazvao je dodatak poruci u kojem stoji kako se lokal ovaj put otvara „zbog 4,30 eura“.

Uz tu neobičnu rečenicu gostima su zahvalili te poručili kako se uskoro ponovno vide.

Fotografija obavijesti završila je i na Redditu, gdje je privukla pažnju korisnika.

Ah Sena... Never change.
by
u/Ok_Explanation_3604 in
Split

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