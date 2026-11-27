Kako odgovoriti na sve izraženije društvene, ekološke, kulturne i političke probleme suvremenih gradova te na koji način urbane prostore učiniti kvalitetnijima za život? Upravo će se tim pitanjima baviti međunarodna interdisciplinarna znanstvena i umjetnička konferencija "Sick City: Reprogramming Pathologies of Urban Spaces", koja će se održati 3. i 4. prosinca 2026. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Svečano otvaranje konferencije predviđeno je u četvrtak, 3. prosinca, u 9 sati. Riječ je o trećoj konferenciji u okviru zajedničkog projekta koji organiziraju Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Umjetnička akademija u Splitu i Galerija umjetnina u Splitu.

U fokusu problemi suvremenih gradova

Konferencija će se baviti različitim izazovima urbanog života, promatrajući gradove kao mjesta u kojima se susreću brojni problemi, ali i otvaraju mogućnosti za pozitivne promjene. Poseban naglasak bit će na obnovi i prenamjeni postojećih prostora, prilagodbi novim potrebama društva, umjetničkim intervencijama te odgovornijem odnosu prema urbanom okruženju. Ideja konferencije jest sagledati probleme gradova iz različitih perspektiva te kroz znanstveni i umjetnički pristup istražiti mogućnosti njihova rješavanja.

Povezivanje arhitekture, urbanizma, umjetnosti i znanosti

Organizatori su na sudjelovanje pozvali znanstvenike, umjetnike i stručnjake iz brojnih područja, među kojima su arhitektura, urbanizam, sociologija, antropologija, geografija, filozofija, dizajn, povijest umjetnosti, kulturna baština i književnost. Dvodnevna konferencija pružit će prostor za razmjenu znanja, iskustava i ideja o budućnosti gradova, uz poseban naglasak na mogućnosti njihove obnove i preobrazbe.

Split će tako početkom prosinca postati mjesto interdisciplinarne rasprave o izazovima s kojima se suočavaju suvremene urbane sredine, ali i o mogućim rješenjima za stvaranje kvalitetnijeg životnog prostora.