Što se događa s krvnim tlakom ako večerate kasno?

Za dugoročnu kontrolu krvnog tlaka važnije je što jedemo nego u koje vrijeme jedemo. Ipak, redoviti kasni obroci, osobito neposredno prije odlaska na spavanje, mogli bi utjecati na noćne vrijednosti tlaka jer remete prirodni ritam organizma.

Istraživanja još nisu dala jasan odgovor na pitanje postoji li idealno vrijeme za posljednji obrok u danu. Povremena kasna večera vjerojatno neće predstavljati problem, dok bi veći utjecaj mogli imati kvaliteta prehrane i druge životne navike.

Kako kasna večera može utjecati na tlak?

Kasniji večernji obroci u nekim su istraživanjima povezani s većim rizikom od povišenog krvnog tlaka, ali to ne znači da ga izravno uzrokuju. Ljudi koji redovito jedu kasno mogu imati i druge navike povezane s hipertenzijom, poput neuravnotežene prehrane, konzumacije alkohola ili kroničnog stresa.

Znanstvenici zato pokušavaju utvrditi koliko samo vrijeme obroka utječe na krvni tlak. Među mogućim objašnjenjima spominju se poremećaj cirkadijalnog ritma, zadržavanje natrija u organizmu i lošija kvaliteta sna.

Tijekom noći tlak bi trebao pasti

Naše tijelo funkcionira prema približno 24-satnom cirkadijalnom ritmu. On ne određuje samo kada smo pospani i kada se budimo nego utječe i na metabolizam, rad bubrega, krvni tlak i zdravlje srca.

Tlak je tijekom dana prirodno viši jer smo budni i aktivni, dok bi tijekom spavanja trebao pasti za otprilike 10 do 20 posto. Nakon buđenja ponovno raste.

I drugi organi mijenjaju način rada ovisno o dobu dana. Bubrezi, primjerice, tijekom dana i noći različito obrađuju natrij i tekućinu, a mijenja se i način na koji probavni sustav obrađuje hranu.

Najvažniji signal za unutarnji tjelesni sat je svjetlost, no na njega utječu i vrijeme obroka te tjelesna aktivnost. Jedenje u vrijeme kada je organizam pripremljen za odmor moglo bi poremetiti neke od tih procesa.

Koliko prije spavanja treba večerati?

Neka istraživanja pokazuju da bi veći razmak između večere i odlaska na spavanje mogao imati pozitivan učinak. U jednom istraživanju osobe koje su večerale najmanje tri sata prije spavanja imale su stabilniji noćni tlak i izraženiji prirodni pad tlaka tijekom sna.

Drugo istraživanje pokazalo je da je ranije, vremenski ograničeno uzimanje hrane bilo povezano s boljim vrijednostima krvnog tlaka, iako je na rezultate mogao utjecati i smanjeni unos kalorija.

Dokaza ipak još nema dovoljno da bi se odredilo univerzalno idealno vrijeme za večeru.

Ako često jedete kasno, jedna od mogućnosti je pokušati posljednji veći obrok pojesti otprilike tri sata prije spavanja. Kada to nije moguće, kasniji obrok može biti manji i lakši, uz manje soli i dodanih šećera.

Za tlak su ipak važnije druge navike

Vrijeme večere samo je jedan dio puno šire slike. Za regulaciju krvnog tlaka važnije su navike za koje postoje čvršći znanstveni dokazi.

Među njima su smanjenje unosa natrija, uravnotežena prehrana bogata voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama, održavanje zdrave tjelesne težine, redovita tjelesna aktivnost te ograničavanje alkohola.

Preporučuje se najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno, uz vježbe snage. Kod osoba s viškom kilograma već i gubitak oko pet posto tjelesne mase može pozitivno utjecati na krvni tlak.

Zaključak je prilično jednostavan: jedna kasna večera neće vam uzrokovati hipertenziju, ali ako redovito jedete neposredno prije spavanja, pomicanje večere na raniji termin može biti jedna od korisnih promjena životnih navika.